Reggio Calabria scelta come “biglietto da visita dell’Italia nel mondo”

Un accordo innovativo tra l’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani e RaiCom, la società commerciale che agisce su mandato di Rai, per valorizzare e promuovere le eccellenze del nostro Paese, in Italia e nel mondo, attraverso progetti che abbiano al centro i comuni,“biglietto da visita dell’Italia nel mondo”.

E’ stato firmato oggi dall’amministratore delegato di RaiCom, Luigi De Siervo, e l’Anci, presenti, tra gli altri, i primi cittadini di Firenze, Reggio Calabria, Ascoli Piceno, Chieti, nella sede dell’Anci. L’accordo si svilupperà nell’arco di tre anni e prevede una prima fase che coinvolgerà 12 comuni pilota (tra i quali Torino, Genova, Lecce, Catania e Reggio Calabria).

“Mai c’è stato un progetto sistematico che coinvolgesse così da vicino i territori”, ha detto il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, coordinatore delle città metropolitane. “Si parlerà dell’Italia attraverso il racconto dei comuni”. “Il lavoro con questi 12 comuni, a livello sperimentale, partiranno già nelle prossime settimane – ha spiegato De Siervo – vogliamo portare in Italia e nel mondo le nostre eccellenze, parlando nella lingua dei Paesi in cui le racconteremo”.

Si raggiungeranno, in tal modo, oltre 400 milioni di persone a cui saranno illustrate le eccellenze italiane nel mondo. “Lavoreremo con ciascun comune – ha aggiunto De Siervo – ospitando quelle eccellenze all’interno di trasmissioni che sono già in onda. Format ad hoc saranno possibili solo in alcuni casi, come per Matera 2019, capitale europea della cultura”.

Il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, ha ricordato che il patrimonio culturale italiano rappresenta oltre il 50% del patrimonio mondiale, “questa è una occasione straordinaria per mettere in evidenza nel mondo i nostri numerosi tesori nascosti”.