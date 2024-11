Manifestazione di interesse per l’Estate Reggina 2016

Il Comune di Reggio Calabria, con l’avviso, intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte soggetti (persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che vogliano proporre proprie iniziative nel campo della cultura, dello spettacolo, dello sport e delle politiche giovanili e dovranno essere finalizzate alla valorizzazione degli aspetti culturali e turistici, alla promozione dell’immagine della città e all’incremento turistico.

Le iniziative proposte potranno essere presentate dai soggetti interessati relativamente ad una o più delle seguenti aree d’attività: Musica, Teatro, Danza, Cinema, Arte e Cultura, Animazione, Promozione del territorio, Sport.

Le domande di partecipazione al presente avviso, complete della documentazione richiesta, dovranno essere compilate secondo il modello presente sul sito dell’Ente www.reggiocal.it e dovranno pervenire, tramite P.E.C. all’indirizzo ctis@pec.reggiocal.it, oppure recapitate all’Ufficio Protocollo del Settore Cultura Turismo Istruzione Sport del Comune di Reggio Calabria, Palazzo Cedir Torre 1 primo piano, Via S. Anna, 89129 Reggio Calabria, entro e non oltre il giorno 3 giugno 2016, alle ore 12.30.