Il 28 gennaio “Open Day” al “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria

Al fine di guidare consapevolmente gli alunni delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, prossimi alla licenza media e le rispettive famiglie, verso la scelta della futura scuola secondaria di secondo grado, che sia ponderata e rispondente al contesto sociale e alle prospettive lavorative del nostro territorio, il Dirigente Scolastico avv. Anna Rita Galletta e lo staff dei docenti dell’Istituto “Boccioni-Fermi”, sono lieti di accogliere studenti e genitori di Reggio Calabria e provincia il prossimo sabato 28 gennaio 2017, presso i locali dell’IPSIA ”Fermi” (sito in via Sbarre Sup. Diram. Laboccetta, 25) e del “Boccioni” (sito in Via Itria, ang. Via Messina), dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

L’unico polo professionale del territorio vanta un’ampia e innovativa offerta formativa che verrà presentata dai docenti, i quali illustreranno le peculiarità degli indirizzi di natura professionalizzante: servizi socio-sanitari, ottico e odontotecnico, manutenzione ed assistenza tecnica, servizi commerciali, di agricoltura e sviluppo rurale, curricoli di studio che consentono un più immediato inserimento post-diploma nel mondo del lavoro, grazie anche a percorsi mirati di alternanza scuola-lavoro. Numerosi i progetti e le sperimentazioni attivi presso il “Boccioni-Fermi”, tra cui, metodologia CLIL, Progetto Erasmus-Plus, Progetto Lettura e Cultura.

Docenti e alunni dell’istituto faranno da ciceroni, guidando i convenuti a visitare gli ampi e confortevoli spazi scolastici, forniti dei più innovativi e moderni laboratori informatici, meccanici, ottici e odontotecnici; le aule munite di Lavagne Multimediali; le biblioteche e le ampie e attrezzate palestre destinate alle attività sportive. Gli studenti accompagnati dai genitori saranno protagonisti di coinvolgenti attività laboratoriali, coordinate dai docenti d’indirizzo e dagli insegnanti tecnico-pratici, un’imperdibile occasione per i giovani alunni di toccare con mano la possibilità di acquisire competenze e abilità specifiche e concrete, che rappresenteranno un bagaglio prezioso, la cui spendibilità in uscita sarà garantita dallo spessore dei requisiti di cui saranno in possesso al termine del percorso di studi.

Nel rinnovare l’invito, l’I.I.S. fa presente che è a disposizione delle famiglie uno sportello orientamento e un servizio di iscrizione online presso la segreteria, ubicata nei locali del “Fermi”, tutti i giorni dalle 08:30 alle 13:00.