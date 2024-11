Google lancia Allo, l’app erede di Whatsapp

Google ha deciso di lanciare sul mercato due nuove app: Duo per le videochiamate (già disponibile) e Allo per le chat e la messaggistica (disponibile da domani,22 settembre 2016, sia per Apple che per Android).

La nuova app Duo è pensata per rendere semplici le videochiamate a due, per condividere qualsiasi momento, ovunque tu sia. Non serve più l’account Google(come per Hangouts, per esempio) ma basterà registrare il proprio numero di telefono – proprio come accade su WhatsApp – e si appoggerà alla tua rubrica telefonica per trovare i contatti.

Allo è, invece, definita dagli esperti la prima chat intelligente:oltre ai servizi di chat tradizionali, Allo permette di avere anche un assistente virtuale all’interno delle chat, che consente di avere a disposizione il motore di ricerca, Mappe, Youtube o il traduttore, tutto a portata di clic.

Allo permette di scambiarsi messaggi di testo, adesivi (ce ne sono tre diverse serie), immagini, video e messaggi vocali.

Basta poi iniziare una ricerca con il motore di ricerca Google per utilizzare l’intelligenza artificiale e condividere con gli altri, anche gruppi di persone, i migliori ristoranti della zona, le opzioni di acquisto di un biglietto aereo, una notizia, gli orari di un museo.

Il filo conduttore di Allo, dunque, è la continuità: continuare le proprie conversazioni, senza dover ogni volta interromperle, premendo il famoso tasto centrale, per tornare alla schermata principale e aprire un’altra App.

Da oggi non serve: pensa a tutto Allo.

Che ne pensate? Riuscirà il colosso Google, con la nuova app Allo, a rubare la corona della regina Whatsapp?