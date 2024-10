Viola, al Palacalafiore arriva la corazzata Piazza Armerina

Siamo al giro di boa del campionato di Serie B Interregionale, e la Pallacanestro Viola per l’11ª di questo avvincente girone H ospita in casa la Siaz Piazza Armerina.

Leggi anche

L’appuntamento è come al solito alle 18.00 al Palacalafiore, e per l’occasione si attende una volta di più il caloroso supporto del pubblico neroarancio perché l’avversario è di quelli tosti, tostissimi.

La missione è sempre la stessa: vincere per mantenere le posizioni alte della classifica. Il progetto della Viola ha registrato la scorsa settimana l’innesto del nuovo pivot Giovanni Cessel a puntellare un reparto, quello dei lunghi, che aveva bisogno di centimetri e maggior presenza nel pitturato. Una settimana di lavoro in più alla corte di coach Cigarini per migliorare l’intesa coi compagni nelle transizioni e nel gioco difensivo, arma che l’allenatore neroarancio sta affinando per consolidare mentalità, intensità e di conseguenza una classifica da squadra ‘top’ del campionato.

Leggi anche

E l’avversario che l’attende, Piazza Armerina, è l’ultimo e fondamentale banco di prova di questo girone d’andata.

L’avversario

Attraversa lo Stretto una delle squadre più forti e meglio accreditate a inizio campionato, soprattutto grazie all’importante campagna acquisti estiva. La società guidata dal presidente Fabio La Versa con la preziosa collaborazione del ds Filetti, dopo la promozione ottenuta grazie al titolo di vicecampione di serie C Gold, ha mantenuto alla guida tecnica coach Raimondo Diamante e confermato una ‘base’ con i fratelli Caiola, i due play Occhipinti e Savoca e la guardia Musikic. Poi gli acquisti a inizio estate di Nemanja Ivanisevic, giovanissima ala grande ex Latina, del centro siracusano Paolo Rotondo e di Giovanni Minore, ala forte di 2 metri che ha esordito in A2. E ancora il ritorno di Mirko Gloria, altro ‘top-player’ di questo torneo, la guardia trentenne Fabio Giampieri, ex Pavia, e l’ala lettone Raivis Scerbinkis, tiratore temibilissimo ex Messina.

Ma la squadra piazzese ha sbaragliato la concorrenza facendo il ‘botto’ finale con l’acquisto di Marco Laganà, figlio d’arte ben noto al basket reggino, campione europeo under-20 nel 2013 e sicuramente uno dei giocatori (se non ‘il giocatore’) più forti e rappresentativi di questo inedito campionato di B Interregionale.

Come ha avvertito saggiamente l’assistant coach neroarancio Seby D’Agostino, una vera e propria corazzata costruita con l’obiettivo della vittoria finale.

Leggi anche

Appuntamento con gli appassionati di basket per Pallacanestro Viola – Siaz Piazza Armerina è alle 18:00 al Palacalafiore di Reggio Calabria.