Trent’anni di passione e cultura: auguri alla Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro

Festeggiare trent’anni di attività teatrale è un traguardo straordinario, un riconoscimento all’impegno, alla creatività e alla dedizione che contraddistinguono la Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro.

Questo anniversario rappresenta una pietra miliare nella storia della compagnia e un momento per riflettere su un percorso ricco di successi, emozioni e contributi alla vita culturale calabrese.

Era la fine del 1G84 quando un gruppo di appassionati di teatro decise di dare una struttura ufficiale al proprio lavoro.

Il 30 novembre di quell’anno, presso il notaio Calogero di Oppido Mamertina, la compagnia prese forma giuridica, sancendo la nascita di una realtà che aveva iniziato a germogliare fin dagli anni ’70.

La volontà di dare vita a un teatro vicino alla gente e alle tradizioni locali era già palpabile nei primi spettacoli, che venivano rappresentati nel cuore del piccolo paese di Pellaro.

Dalla sua fondazione, la Piccola Compagnia del Teatro si è distinta per il suo obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale calabrese.

Attraverso le commedie in vernacolo, la compagnia ha raccontato storie che riflettono la vita, le emozioni e le tradizioni della comunità locale.

L’amore per il teatro non si è mai limitato al palcoscenico: è stato un mezzo per unire le persone, educare le nuove generazioni e promuovere un senso di appartenenza alla cultura calabrese.

In questi trent’anni, la compagnia ha calcato palcoscenici di tutta Italia, portando la

magia del teatro anche in luoghi dove non era mai arrivata.

Memorabile è l’aneddoto della vecchietta che, vedendo le scenografie allestite in un paesino dell’entroterra, le scambiò per mobili in vendita: un episodio che sottolinea l’impatto di questa compagnia nel portare il teatro anche nelle aree più remote.

Non sono mancati i momenti di difficoltà: tanti attori sono andati via, mentre altri sono arrivati, contribuendo a mantenere vivo lo spirito associativo.

Tuttavia, è stato proprio questo continuo rinnovarsi a permettere alla compagnia di crescere, arricchendosi di nuove esperienze e prospettive, un rinnovamento che riconosce come suo cuore pulsante il presidente Giuseppe Minniti, autentico simbolo del teatro calabrese.

Tra i progetti di maggiore rilevanza, la Rassegna Teatrale “Città di Pellaro”, organizzata ogni agosto, è un evento che richiama compagnie teatrali da tutta Italia.

Questa iniziativa non solo celebra il teatro amatoriale, ma lo rende accessibile a un pubblico sempre più vasto, contribuendo a costruire un senso di comunità e promuovendo lo scambio culturale tra regioni diverse.

A contribuire a ciò, in questo 2024, è importante menzionare anche il progetto Openearth (promosso ed organizzano anch’esso dalla Piccola Compagnia del Teatro), che ha reso Reggio Calabria protagonista di una settimana all’insegna del teatro e delle arti sceniche.

Inoltre, la compagnia si è distinta per il suo impegno nella solidarietà, organizzando spettacoli di beneficenza e offrendo un sostegno concreto alle persone in difficoltà.

Questo spirito di altruismo è stato uno dei pilastri della sua missione, dimostrando che il teatro può essere uno strumento potente per generare cambiamenti positivi nella società.

Una missione portata avanti sempre con a fianco la FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori).

Nonostante i successi e i riconoscimenti, il sogno della Piccola Compagnia del Teatro è ancora quello di avere una struttura stabile dove poter rappresentare le proprie opere durante tutto l’anno.

Questo progetto rappresenterebbe un ulteriore passo avanti per consolidare il ruolo del teatro come luogo di aggregazione e crescita culturale nella comunità.

Dopo tre decenni, la Piccola Compagnia del Teatro non è solo una compagnia teatrale, ma un simbolo di dedizione e amore per la cultura.

Il suo lavoro ha ispirato altre realtà teatrali nella provincia di Reggio Calabria e ha lasciato un segno indelebile nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di assistere ai suoi spettacoli.

I sorrisi riportati sulle labbra dei calabresi emigrati all’estero e i legami stretti con gruppi teatrali di altre regioni testimoniano l’impatto profondo che questa compagnia ha avuto a livello locale e nazionale.

Trent’anni di attività non sono solo una celebrazione del passato, ma un invito a guardare al futuro con rinnovata passione.

La Piccola Compagnia del Teatro di Pellaro continuerà a essere una forza vitale nella promozione del teatro, delle tradizioni e del senso di comunità, mostrando che con amore e dedizione anche i sogni più ambiziosi possono diventare realtà.