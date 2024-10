Nino Racco al Parco Ecolandia in una performance di alto spessore

Torna al Parco Ecolandia una delle personalità artistiche più affascinanti del nostro territorio, in una performance di alto spessore drammaturgico e sociale.

Intenso, profondo, incalzante: Nino Racco mette assieme tre vicende della storia italiana recente, le ri-porta all’attenzione del pubblico in un racconto forte, coinvolgente, a modo suo, con una interpretazione suggestiva ed emozionante. Una ricostruzione incalzante è fuori dal comune della Strage di Portella della Ginestra (1947), il racconto “impossibile” della fine di Luigi Tenco (1967), il ricordo di Rocco Gatto, ucciso dalla mafia a Gioiosa Jonica per essersi rifiutato di pagare il pizzo (1977). Cinquanta minuti di narrazione scenica stringente, coinvolgente ed emozionante, straordinariamente declinata attraverso vari punti di vista grazie alla forza interpretativa di Nino Racco, da solo in scena, in una scenografia essenziale, la “sua” maschera ed un bastone. Da solo, eppure capace di far apparire tutti insieme, vividi e presenti, i numerosi personaggi della storia, in uno spettacolo denso di arte e significati profondi, in linea con il teatro di impegno civile di Racco.

Con la consueta, grande, capacità interpretativa, Nino Racco racconterà, a modo suo, tre vicende “oscure” della storia italiana, tre anniversari, come li definisce lui stesso “distanti tra loro ma accomunati da un senso di profonda ingiustizia”. Appuntamento al Forte di Ecolandia, stasera venerdì 25 Agosto, alle ore 21.00. Ingresso 5 €.