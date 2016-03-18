580 giorni per unire in pochi minuti il mare alla montagna

Si è svolta la cerimonia di avvio dei lavori per il III Lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie con la posa della prima pietra. Finalmente iniziano i lavori per l’arteria che unisce il mare dello Stretto, alla magnifica montagna dell’Aspromonte in pochi minuti. Questa storica giornata segna l’inizio ufficiale delle opere, con tempi di consegna previsti in 580 giorni.

Dal cantiere di Mulini di Calanna alla conferenza stampa

Dopo la visita al cantiere di Mulini di Calanna c’è stata la conferenza stampa di presentazione del progetto a Sant’Alessio in Aspromonte, presso i locali “Villa Nunziatina”, con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le Istituzioni. Hanno preso parte alla manifestazione, il senatore Antonio Caridi, il presidente della Regione Mario Oliverio, il presidente del consiglio regionale Nicola Irto, il presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il consigliere provinciale Francesco Cannizzaro ed i sindaci del comprensorio. Presenti anche gli imprenditori della cordata che porterà avanti i lavori, ed anche i tecnici dell’amministrazione provinciale che hanno curato la fase progettuale e burocratica ed una cornice di pubblico numerosa ed entusiasta radunatasi per l’occasione.

Oggi è stata evidente la dimostrazione che quando si lavora in sinergia si possono ottenere dei risultati che servano in maniera efficace e funzionale allo sviluppo del nostro territorio. Gli autorevoli interventi delle Autorità presenti hanno sottolineato, infatti, che il gioco di squadra tra i vari Enti può produrre traguardi ragguardevoli.

Il percorso realizzativo ricordato da Cannizzaro

Un entusiasmo che caratterizza questa “giornata storica”, come l’ha definita il consigliere regionale Francesco Cannizzaro, il quale ha ricordato, in qualità anche di consigliere provinciale, nel suo intervento l’intero percorso realizzativo, che ha portato fin qui, ad iniziare dall’impegno preso dalla giunta regionale precedente. “Diversi sono stati i momenti di difficoltà e tensione – afferma – ma grazie alla tenacia di tutti siamo riusciti a raggiungere questo grande traguardo. Oggi la Vallata rivendica un sacrosanto diritto, grazie anche ai cittadini. Sono orgoglioso – chiosa Cannizzaro – e soddisfatto di fare parte della Vallata del Gallico. Questo è lo spirito della politica del fare”.

Dello stesso avviso è il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, che tra l’altro ha dichiarato: “La Gallico – Gambarie è la dimostrazione di quanto sia efficace la sinergia istituzionale che, partendo dagli obiettivi concreti da realizzare per i cittadini, in questo caso ha visto protagoniste maggioranze politiche di colore diverso, che si sono susseguite nel tempo, e livelli istituzionali differenti. Alla Regione Calabria e al presidente Oliverio va riconosciuto il merito di aver salvaguardato il finanziamento dell’opera, ma un ringraziamento – conclude Irto – va rivolto anche alla Provincia di Reggio guidata da Giuseppe Raffa, Ente che ha prodotto un lavoro amministrativo notevole affinché la nuova strada veda la luce. Sarà doveroso adesso, da parte di tutti gli Enti preposti e delle imprese impegnate, lavorare per rispettare il cronoprogramma dei lavori”.

Il plauso di Oliverio a Provincia e sindaci

Un forte plauso all’amministrazione e agli uffici tecnici della Provincia di Reggio Calabria è stato rivolto dal governatore Mario Oliverio che ha poi definito i sindaci della Vallata del Gallico “i veri protagonisti di questa importante e attesa infrastruttura. Sono tante le iniziative che si sono svolte nel corso degli anni intorno alla Gallico – Gambarie, ma ritengo sia sbagliato mettere dei cappelli. Oggi occorre passare dalle parole ai fatti. E qui siamo in presenza di un fatto. L’avvio di una grande opera che consente di recuperare il rapporto tra il mare e la montagna, non a caso ricollocata tra le opere strategiche della programmazione 2014/2020”.

Va comunque il merito all’unisono, alla coriacea popolazione del territorio ed a tutti coloro che si sono fortemente impegnati per l’avvio dei lavori di quest’opera cui attendiamo fiduciosi la realizzazione per i risultati estremamente positivi che sicuramente contribuiranno per lo sviluppo della Vallata del Gallico e dell’intero comprensorio.