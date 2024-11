A Bova Marina la giornata ecologica dedicata alla pulizia della spiaggia.

In arrivo per questa settimana la giornata ecologica che si terrà presso il lungomare di Bova Marina domenica 22 giugno a partire dalle ore 07,30. La giornata, promossa ed organizzata dalla Ased srl, dal Comune di Bova Marina e dall’Associazione Aria Pulita, sarà dedicata alla pulizia della spiaggia con l’aiuto di tutti i volontari (adulti e bambini) che vorranno farne parte. L’Ased metterà a disposizione tutta l’attrezzatura e l’equipaggiamento necessario. Una giornata di importante sensibilizzazione.Nell’aria interessata sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli. L’Eco Point della Ased Srl sarà allestito sulla spiaggia di fronte alla piazza del Comune in prossimità del sottopasso.Ad accompagnare l’evento un concorso sull’ambiente diretto alle scuole dell’infanzia sul tema della raccolta differenziata. I disegni verranno esposti presso l’Eco Point. Al termine della giornata saranno premiati i disegni dei bambini vincitori.