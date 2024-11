A Catonateatro Enrico Montesano canta Trovajoli

Il 27 agosto sarà Enrico Montesano che, assieme all’orchestra Saverio Mercadante diretta dal maestro Roberto Molinelli, accompagnerà il pubblico di Catonateatro in un viaggio nel tempo per un omaggio al maestro Trovaioli.

Tra aneddoti e canzoni, in uno spettacolo coinvolgente e spensierato, Enrico Montesano ci accompagnerà insieme all’Orchestra sinfonica in un viaggio nel tempo, tra le tante composizioni del Maestro Trovajoli, una per tutte “Roma nun fà la stupida stasera”, che resta come inno perenne alla sua amatissima città eterna, romantica e feroce, truffaldina ed eroica.

Per continuare con intramontabili canzoni come: “Ciumachella de trastevere”, “Na donna dentro casa”, “La ballata di Rugantino”, “ ‘N zai che pacchia” e tante altre ancora tratte da: “Se il tempo fosse un gambero”, “Bravo”, “Rugantino”, “Il Conte Tacchia” .

con Enrico Montesano

Orchestra Saverio Mercadante

diretta dal M° Roberto Molinelli