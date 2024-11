A Luciano Maria Delfino il Premio Anassilaos per la Sezione Erasmo da Rotterdam

Nell’ambito di un convegno sui Beni Culturali promosso a Roma dall’Accademia Internazionale Mauriziana – al quale ha anche preso parte l’Associazione Culturale Anassilaos – al Prof. Luciano Maria Delfino “studioso e professionista di dimensione euroepea” è stato consegnato il Premio Anassilaos per la Sezione Erasmo da Rotterdam fin qui attribuito a personalità europee.

A spiegare le motivazioni del riconoscimento conferito all’illustre studioso, Direttore scientifico di FIABA International Corporate University – Roma nonché docente alla Bocconi ed esperto di Diritto Amministrativo, è stato il Presidente di Anassilaos Stefano Iorfida che, oltre a delineare il profilo dello studioso e del professionista che da moltissimi anni opera in Europa, ha evidenziato anche come il docente, non dimentico della sua terra, si sia fatto negli ultimi tempi promotore in Calabria di importanti convegni di studio sul tema, arduo e complesso, dei Beni Culturali nel corso dei quali, in maniera altamente scientifica e con la partecipazione di illustri studiosi, è stata affrontata la complessa materia del bene culturale da tutelare e insieme da gestire sul piano economico affinché perché possa trasformarsi, per il territorio in cui ricade, in una opportunità di sviluppo e di lavoro.

Accanto allo studioso e al ricercatore instancabile che opera in diversi paesi europei, con all’attivo centinaia di pubblicazioni e partecipazioni a convegni, il premio ha dunque voluto anche segnalare le doti umane dello studioso, il profondo attaccamento alla sua terra.

Con tale riconoscimento e con il Premio Pythagoras, conferito a Reggio Calabria nel febbraio u.s. alla prof.ssa Patrizia Caraveo, Direttore dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano (IASF), ha preso avvio la XXVII edizione del Premio Anassilaos che si concluderà il prossimo mese di novembre.