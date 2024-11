A Reggio Calabria apre PiCappa (ex H224), il nuovo locale in via D.Tripepi dallo stile newyorkese.

di Laura Maria Tavella -Ha inaugurato ieri sera a Reggio Calabria il nuovo locale “PiCappa” Pizzeria- Restaurant-Lounge.Progettato dagli architetti Lino Geria e Marco Tavella, il Picappa ha il tipico stile newyorkese.”La nostra missione è, infatti, in linea con questo stile” -afferma Giuseppe Polimeni, uno dei proprietari assieme a Tonino Foresta- “visti i tanti locali esistenti da tantissimo tempo ed anche abbastanza affermati, la “strategia” che abbiamo voluto attuare è quella di ospitare i nostri clienti in un locale nuovo, elegante, raffinato, ma soprattutto accogliente. Non solo, ma abbiamo puntato tutto sulla qualità della materia prima, ovvero sul cibo e sul beverage con dei costi accessibili a tutti.”PiCappa vi aspetta in via Demetrio Tripepi 103/105, in un locale nuovo, non solo nel restyling ma anche nel gusto!Per info e prenotazioni: 0965-0249690965-024969CallSend SMSAdd to SkypeYou’ll need Skype CreditFree via Skype