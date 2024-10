Alberto Urso a Reggio Calabria, oggi l’evento con il vincitore di Amici

Il tenore siciliano ha vinto l'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Piccolo tour in Calabria con tappa a Reggio. Scopri di più

A Reggio Calabria arriva Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di ‘Amici’. Tenore di 21 anni, originario di Messina, Urso è appassionato di musica sin da bambino.

Ha sviluppato ben presto l’amore per il canto, studiando piano e sax. Ha studiato al Conservatorio della sua città diplomandosi con il massimo dei voti. Successivamente ha studiato canto lirico al Conservatorio di Matera.

Il pubblico di Rai 1 lo ha visto quando aveva appena 13 anni alla trasmissione di Antonella Clerici ‘Ti lascio una canzone’, esibendosi con grandi artisti come Gianni Morandi.

Piccolo tour in Calabria a luglio per il vincitore di Amici. Il 2 luglio alle 17, il giovane artista sarà al centro commerciale Metropolis di Rende, in provincia di Cosenza. Il giorno dopo, il 3 luglio, farà invece tappa al centro commerciale Vibocenter a Vibo Valentia. Appuntamento con i fan alle 18.

Infine, alle 18 del 4 luglio, Alberto sarà al centro commerciale Le Ninfee di Reggio Calabria.