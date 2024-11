A Reggio Calabria il 16 ottobre Dalla parte della cultura: le associazioni si mobilitano

In questo periodo di campagna elettorale la polemica della vicenda Bronzi all’Expo ha catturato l’interesse dei media distogliendo l’attenzione da tutte le altre risorse culturali presenti in città e nel territorio comunale.La risorsa beni culturali è a nostro avviso fondamentale per risollevare le sorti della città dal punto di vista economico e quindi del commercio e della accoglienza ai visitatori, oltre che per le attività editoriali, di restauro,di guida e accompagnatore turistico.Con questo primo incontro, promosso dal Museo della storia della farmacia “Rabainisia” e dall’Associazione Ulysses, che si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 18:00 nella segreteria-centro culturale in Via Re Ruggero 5, si vuole avviare un confronto con i cittadini e le associazioni su tutte le risorse e opportunità rappresentate oltre che dai musei e raccolte private anche dalle biblioteche e archivi presenti in tutto il territorio comunale e provinciale.Bisogna da subito pensare a iniziative di integrazione delle risorse culturali in vista della creazione della città metropolitana e di una area culturale metropolitana dello Stretto. Nell’incontro si getteranno le basi per un processo virtuoso che impegni direttamente i nuovi amministratori comunali, i responsabili degli enti di tutela, le strutture culturali e le Associazioni, il mondo della scuola,in una sinergia necessaria a mettere in atto una concreta riattivazione dei poli culturali esistenti e non adeguatamente valorizzati.Introducono l’incontro la dott. Maria Grazia Penna Direttore del Museo della Farmacia e la prof. Claudia Califano, Presidente dell’Associazione Ulysses. La prof. Marisa Cagliostro traccerà le linee direttrici del progetto di rete integrata dei musei archivi e biblioteche MAB, promosso in ambito ICOM (International Council of Museums). Seguirà il dibattito con associazioni e cittadini.online