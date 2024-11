A Reggio Calabria la mostra fotografica “Unesco in senso Stretto”

di Federica Geria – Si svolgerà il 13 febbraio 2016 alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, all’interno dell’edificio del Teatro Comunale F. Cilea, l’inaugurazione della mostra fotografica conclusiva del contest di fotografia #unescoinsensostretto.

Il contest, indotto lo scorso 21 marzo, promosso dall’Associazione Calabresi Creativi e dal Club del Territorio Touring di Reggio Calabria, nasce allo scopo raggruppare, pubblicare e divulgare le tante foto dello Stretto di Messina.

Una raccolta di foto rigorosamente accompagnate dagli hashtag #unescoinsensostretto e #tesoroitalia, basata sull’idea di promuovere l’inserimento dello Stretto di Messina nella World Heritage List dell’Unesco anche e soprattutto attraverso le tecnologie digitali odierne e dei social network, come ad esempio Instagram, app fotografica sempre più in voga tra i giovani, pensata per condividere istantaneamente gli scatti con il proprio smartphone.

I vincitori saranno annunciati ufficialmente il 13 Febbraio alle 11.00 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, nel corso dell’inaugurazione della mostra. In quella occasione saranno inoltre consegnate le targhe premio alle miglior foto e saranno esposte le foto finaliste. Verrà presentata dunque la mostra, che sarà fruibile fino al 20 febbraio, volta a testimoniare come ciascuno percepisce il valore dell’area dello Stretto nell’ottica della conservazione, della tutela, della valorizzazione e della salvaguardia finalizzata ad ottenere il suo inserimento tra i siti patrimonio dell’Umanità.

Di seguito l’elenco dei nickname instagram finalisti, le cui foto saranno esposte durante la mostra:

16ele_na, AGATABATT961, annalia_ink, BEASPOV, CICCOLO, contegio67, CRISTACOAL, dariovita8, enryben, fracal91, francesco.turisno1, GIULIA283, GMODAFFERI, grizzly21rc, heidi278, iaconsuu, inner_smile, itsnotluca, ivana_iaia, jamhetf, mitikamanu, Nunzioschiavone, valecapricci.