A Reggio Calabria l’iniziativa ‘Backstage’ sul lavoro stagionale

"In Calabria ci sono migliaia di persone spesso precarie o sfruttate, sottopagate e sottoposte ad orari e ritmi massacranti.", si legge nella nota

Una tre giorni nell’area metropolitana di Reggio Calabria, per promuovere lavoro e diritti per i lavoratori stagionali del turismo, questo il senso della campagna BACKSTAGE promossa dalla Filcams e sostenuta dalle Camere del Lavoro di Reggio Calabria e Gioia Tauro.

Martedì 23 luglio sul lungomare di Gioia Tauro, il giorno dopo sul lungomare di Reggio Calabria e successivamente, il 26 luglio a Roccella Jonica, dirigenti e attivisti del sindacato calabrese interloquiranno con lavoratori e turisti per spiegare cosa c’è dietro ad una vacanza o alle giornate estive passate sotto l’ombrellone in famiglia o con gli amici.

C’é il lavoro di migliaia di persone spesso precarie o sfruttate che operano in condizioni di estremo disagio, sottopagate e sottoposte ad orari e ritmi massacranti.

Rari i casi, in Calabria, dove il lavoro è regolare e il CCNL di settore viene rispettato; anzi la tendenza di diverse aziende, soprattutto nei litorali a maggior impatto turistico è quello di applicare contratti pirata per abbattere il costo del lavoro.

La FILCAMS insieme alla CGIL e al sistema servizi con questa campagna intende dare voce e sostegno a quanti lavorano nel settore turistico ed offrire loro assistenza sia sul piano previdenziale che contrattuale, difatti la maggior parte di coloro che svolgono lavoro stagionale ha diritto a percepire a fine contratto la NASPI (ex indennità di disoccupazione) ma vi rinunciano poiché non sanno di averne diritto.

Il lavoro stagionale é la nuova frontiera della precarietà, come sindacato siamo impegnati in una battaglia per includere, attraverso la contrattazione, coloro i quali sono esclusi dal mercato del lavoro e dall’accesso ai diritti.