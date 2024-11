A Reggio Calabria Michael Calfan, il talentuoso dj scoperto da Bob Sinclair

di Laura Maria Tavella – Il 9 Maggio, alla Luna Ribelle, ospite d’eccezione è il dj parigino Michael Calfan, classe 1990, uno dei talenti più promettenti sulla scena musicale internazionale

Il giovane è stato scoperto e lanciato proprio da Bob Sinclar, nel 2008 e da lì in poi il successo è stato inarrestabile: nel 2012,infatti, realizza ulteriori remix per David Guetta delle hit “Turn Me On” e “She Wolf (Falling to Pieces)”

Verso la fine del 2011, il produttore svedese Axwell lo inserisce nella sua discografia Axtone Records per il lancio di “Resurrection” che a sua volta si trasforma nel suo maggior successo a livello mondiale, ottenendo la prima posizione e resistendo per più di un mese nella classifica di vendite del portale digitale Beatport.

Nel 2012, Michael lancia la produzione chiamata “Mozaik” per Stealth Records, il marchio di MikeRoger Sanchez, e realizza, oltre i remix per David Guetta, il remix per Dimitri Vegas &Like del singolo “Momentum“.

Nel 2013 lancia alcune produzioni in collaborazione con lo svedese John Dahlbäck e l’olandese Fedde le Grande.

Grande serata, dunque, alla Luna Ribelle per un ospite di grande caratura e che, siamo sicuri, rendera’ la serata del 9 Maggio un evento da ricordare nella storia della nightlife reggina!