A Reggio Calabria, nuovo punto Contè Supermercati

A Reggio Calabria la prossima apertura di nuovo punto vendita Contè. I Supermercati conosciuti in tutta Italia che fra qualche giorno avranno uno spazio nuovo in Via Nicola Furnari, 67.

Pasquale Sorgonà, già proprietario con la moglie Simona di un market a Sala di Mosorrofa, ha deciso di investire nella zona sud della città, con una serie di idee diverse, ma puntando sempre sulla qualità:

“Il primo obiettivo è quello di avviare una nuova attività per dare intanto un futuro ai nostri figli, ci dice, e poi per consolidare il punto vendita già presente a Sala di Mosorrofa. Dopo una serie di indagini di mercato, come si usa fare in questi casi, è stata individuata la zona che si ritiene poco servita al momento e quindi non abbiamo esitato nella scelta. Tenuto conto pure che si sta parlando di una delle vie più conosciute della città anche commercialmente.

Le aree che si intende far emergere sono tre: l’ortofrutta, quindi prodotti per la loro maggior parte locali. Poi la salumeria. Negli anni sono stati individuati marchi e prodotti che garantiscono qualità e buon prezzo e la gastronomia con i pronto cuoci, quindi involtini di carne, cotolette, parmigiana di melanzane e zucchine, vari tipi di tortiere e molto altro. Una menzione va fatta anche per i panificati, oltre al pane comune, anche quello speciale realizzato con farine di grani antichi.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti due servizi che riteniamo assolutamente utili: quello a domicilio e la spesa veloce. In particolare riferimento al secondo, si ricevono le prenotazioni sulla spesa da effettuare e senza far perdere tempo al cliente, la si prepara consegnandola nel momento in cui lo stesso verrà a ritirarla presso il nostro punto vendita”.

“Supermarket si, ma con il concetto della piccola bottega“, è quello che ci tiene a precisare Simona. “Il rapporto con la clientela dovrà essere familiare come un tempo, questo per noi dovrà essere uno dei punti di forza, ci teniamo moltissimo”.