A Reggio i casting per il film sulla vita di San Francesco da Paola

Conferenza stampa presso la sala della Provincia di Reggio Calabria, sita in Piazza Italia, giorno 7 alle ore 10.30 per presentare, in sintesi, un evento straordinario che porterà sullo schermo la vita di un grande Santo: San Francesco da Paola.

Un grande evento a cui parteciperanno non solo eccellenti nomi del cinema italiano ma addirittura anche attori americani, voluti fortemente dalla produzione, per ricoprire ruoli di primo piano.

A Francesca Grenci è stato affidato l’Ufficio Casting che in questa ultima fase lavorerà per Reggio Calabria e provincia e per tutta la Sicilia al fine di ricercare personaggi da collocare nel film “San Francesco di Paola, Minino di Dio” – regia di Franco Barca che assume sempre più una fisionomia a carattere internazionale.

Presso il Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” avverranno le selezioni dei casting già avviati in diverse città italiane e che si chiuderanno proprio a Reggio Calabria.

Alla conferenza stampa oltre alla Grenci dell’Ufficio Casting saranno presenti il Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il Presidente del Conservatorio Daniela di Blasio, il direttore del Conservatorio Francesco Barillà e l’assessore alla Cultura e alla Legalità Eduardo Lamberti Castronuovo.

Un momento per presentare alla Stampa i dettagli di come verranno svolte le selezioni e come sarà articolato il film che vanta ancora il top secret sul nome del protagonista anche se, forse, durante la conferenza stampa verrà data qualche indicazione.

Il film diretto dal regista Franco Barca vedrà inoltre come direttore della fotografia il premio oscar Blasco Giurato, mentre il direttore della produzione sarà Maurizio Mattei che si avvarrà della direzione generale di Natascia La Valle, presidente dell’Associazione Culturale “don Ciccio Salvino” di Mendicino e di Giuseppe Lo Bianco, ambasciatore nel mondo dell’Organizzazione Internazionale “San Francesco di Paola” Italiani nel mondo, nonché presidente dell’associazione internazionale “Pensiero Mediterraeneo”.

Sarà dunque la Calabria la protagonista di questo grande film prodotto dall’associazione culturale “don Ciccio Salvino” di Mendicino e dall’Associazione Internazionale “San Francesco di Paola” – Italiani nel Mondo in collaborazione con il “Brutium”, l’Associazione Internazionale Calabresi nel mondo, l’associazione internazionale “Children for Children”, l’Associazione Internazionale “Pensiero Mediterraneo”, il settimanale diocesano di Cosenza e Bisignano “Parola di Vita”, l’Associazione Italiana Famiglia Cristiana, Cineclub “Spazio Corto” Mendicino, e tanti altri Enti ed Associazioni.

Una grande sinergia per parlare di un grande Santo che, da Calabrese ed in Calabria, ha vissuto e sperimentato ogni dono di Dio per giungere alla Santità.