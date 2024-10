A Reggio la campagna di crowdfunding ContaminAzioni Festival

La sfida del crowdfunding si chiuderà domenica 16 giugno: pochissimi giorni alla fine della campagna “dal basso” per raccogliere i fondi necessari per ContaminAzioni Festival, un festival gratuito, autofinanziato e aperto a tutta la comunità.

È ancora possibile contribuire alla sua realizzazione che vedrà una due giorni di concerti di musica, teatro, mostre, workshop, giocoleria, degustazione di prodotti naturali a km0 e molto altro, che si terrà a Piazza Castello, a Reggio Calabria, il 29 e 30 giugno 2019.

ContaminAzioni Festival vuole raccontare come le arti rappresentino uno strumento di inclusione: un programma ricco di sorprese, pensato per “contaminare” di bellezza e vitalità artistica uno spazio pubblico centrale della città di Reggio Calabria.

ContaminAzioni festival è l’espressione di un percorso di crescita collettiva, portato avanti da più di dieci anni dall’Associazione Magnolia con diverse realtà associative e artisti e consolidatosi con l’esperienza del Laboratorio Radici, spazio di cultura, arte e comunità del quartiere Arangea di Reggio Calabria.

Promosso dall’associazione culturale Magnolia, in collaborazione con l’associazione GAStretto, Adexo, SpazioTeatro, Catartica Care, Pagliacci Clandestini, Trame Solidali, Revulver Studio, Csoa Angelina Cartella, CSC Nuvola Rossa e Terre del Sud, il festival ha previsto anche una serie di “ricompense” per i sostenitori: bag e magliette, ma anche degustazioni di prodotti tipici, ritratti fotografici e soggiorni in B&b.

Lista completa sulla piattaforma Produzioni dal Basso all’indirizzo della campagna di crowdfunding https://www.produzionidalbasso.com/project/contaminazioni-festival/

Per maggiori informazioni:

Associazione Culturale Magnolia

Contrada Gagliardi 10 – 89131 Arangea [RC]

associazione@pec.magnoliarc.org – associazione@magnoliarc.org www.magnoliarc.org

facebook: Associazione Culturale Magnolia RC – Laboratorio Radici