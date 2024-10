A Reggio la presentazione del movimento civico “Reggio Bene Comune”

Sabato 21 settembre, a partire dalle ore 17:00, si terrà la presentazione pubblica del movimento civico “Reggio Bene Comune” presso l’Auditorium Lucianum.

Lo strascico pesante del “modello Reggio” non ha ottenuto, negli ultimi 5 anni di amministrazione, le risposte adeguate in grado di risollevare la città da una depressione economica. sociale e civile in cui è ripiombata con pesanti ripercussioni in ogni settore vitale.

Con la volontà di rappresentare, dunque, una solida alternativa elettorale il movimento propone alla cittadinanza un programma con precisi indirizzi per una riflessione comune (dopo un appello ad altri soggetti affini) sulle criticità e sulle priorità cittadine.

La candidatura di Falcomatà (senza alcun passaggio da primarie nella coalizione di Centro Sinistra) sembra non offrire alcun “diritto di replica” a Chi culturalmente si riconosce in modo chiaro e netto in un modello amministrativo che metta al centro la lotta alla criminalità organizzata, l’occupazione, i beni comuni, la lotta al debito ingiusto, i diritti delle fasce deboli, la trasparenza amministrativa ed uno sviluppo dichiaratamente “sostenibile”.

“Reggio Bene Comune” si rivolge alla cittadinanza tutta, ai soggetti della società civile e della cittadinanza attiva, ai movimenti, ai comitati ed a tutti coloro che credono in un cambiamento radicale della città con l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile quelle condizioni di garanzia e sicurezza dei servizi essenziali.