A Reggio la ‘Sagra dell’arancina siciliana’

Si terrà per tutta la giornata di martedì 5 aprile presso il locale “Sapore Meridionali” in via Ravagnese Superiore numero 74 a Reggio Calabria, la “Sagra dell’arancina siciliana”.

Per l’intera giornata a partire dalle ore 11:00 e fino alle ore 21:00 sarà possibile gustare vari gusti di arancine:

– Arancina al ragù

– Arancina ai 4 formaggi

– Arancina alla norma

– Arancina ai funghi

– Arancina al salmone

– Arancina al pesto e mortadella

– Arancina speck e scamorza

– Arancina alla ‘nduja

– Arancina mozzarella e prosciutto

– Arancina alla salsiccia

– Arancina agli spinaci mozzarella e besciamella

– Arancina gamberetti e zucchine

– Arancina al tonno

– Arancina caprese

– Arancina ai carciofi

– Arancina al cioccolato!!!

Inoltre in occasione delle gare di quarti di finale di Uefa Champions Leaugue chi ordina 30 arancine (da 1€) con il dovuto preavviso ha 2 bottiglie di Coca-Cola in omaggio…