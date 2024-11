A Reggio parte il servizio Car Sharing con auto elettriche

La Provincia di Reggio Calabria ha concluso le attività previste dal Pisl Meglio Muoversi che sono finalizzate all’attivazione di due servizi di trasporto: CHIAMABUS, servizio a domanda nella forma del NCC e C’ENTRO, servizo di Car Sharing e promozione del Car Pooling.

Chiamabus è già attivo in via sperimentale dal 20 luglio in tutta la provincia di Reggio e dal 20 ottobre effettua il servizio di collegamento tra Messina e l’Aeroporto dello Stretto negli orari richiesti dai passeggeri di tutti i voli in arrivo e partenza.

C’ ENTRO sarà attivo nelle prossime settimane. La provincia metterà a disposizione 20 auto, di cui 3 elettriche, per un servizio di Car sharing, ovvero noleggio senza conducente. Per l’alimentazione delle auto elettriche verranno a breve installate 3 colonnine di ricarica al porto, all’aeroporto e al Cedir.

Per noleggiare le auto sarà necessaria la registrazione alla Centrale operativa attiva presso la SVI.PRORE S.p.A. che già gestisce Chiamabus, e la successiva prenotazione da effettuare tramite telefonata ( 800 000 036 ), mail ( centro@provincia.rc.it ) o app da tutti i dispositivi abilitati, dalle pensiline multimediali e dai totem installati sul territorio.

Le auto potranno essere ritirate presso le aree riservate in prossimità dei principali poli attrattori. A Reggio Calabria queste aree sono presso: l’aeroporto, la stazione centrale, il Cedir, gli Ospedali Riuniti, la cittadella universitaria e il porto. Sono state riservate ulteriori aree in provincia a Villa S. Giovanni, a Gioia T., a Locri e Siderno presso le stazioni ferroviarie.

Al momento della prenotazione l’utente dovrà indicare l’area di ritiro e l’area di consegna, che potrà essere la stessa o diversa dall’area di ritiro, e i corrispondenti orari.

La tariffazione sarà funzione del tempo di noleggio (minimo 30 minuti) e dei chilometri percorsi, senza costi aggiuntivi a carico dell’utente, quali il carburante o l’energia elettrica per l’alimentazione delle auto.

Con C’ENTRO si completa il Pisl Meglio Muoversi, realizzato con fondi del POR Calabria FESR 2007-2013 – Linea di Intervento 8.2.1.1, Sistemi di Mobilità Intercomunale.