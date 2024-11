A Rizziconi incontro con il giornalista e scrittore Pino Aprile

Un incontro con il giornalista e scrittore Pino Aprile dal titolo “Nella terra del meno…” si terrà lunedì 4 gennaio alle ore 18.00 presso l’Aula consiliare del Comune di Rizziconi.

L’evento è stato organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Rizziconi, in collaborazione con la Libreria “Pier Giorgio Frassati” di Gioia Tauro.

L’iniziativa sarà un’occasione di dialogo e confronto con il noto giornalista – autore del libro “Terroni” (divenuto un vero e proprio caso editoriale), di numerosi saggi e del più recente “Terroni ‘ndernescional” -, che prenderà le mosse da una serie di fatti storici che, nella retorica dell’unificazione, sono stati volutamente rimossi e che hanno aperto una nuova, interessante finestra sulla facciata del trionfalismo nazionalistico.

I saggi di Pino Aprile rappresentano “la rivendicazione dell’orgoglio meridionale”, come ha sottolineato lo storico Giordano Bruno Guerri, e spiegano in modo appassionato “come l’Unità d’Italia abbia danneggiato il Sud e quanto sia costata ai suoi abitanti: ridotti, decennio dopo decennio, a italiani di seconda scelta, forza lavoro malsopportata al Nord, presunti pelandroni e certamente similmafiosi nelle loro terre”.

Le cause di questa arretratezza, di questa “impotenza appresa” per la quale i meridionali vengono spesso additati, hanno radici profonde alimentate tutt’oggi dal pregiudizio.

Dopo “Terroni”, il giornalista pugliese ha raccontato della “nuova fierezza meridionale”, delle tante esperienze positive che si moltiplicano in una terra che vuole riscattare se stessa, partendo dalla riscoperta della propria identità, dal recupero della memoria, che è memoria collettiva in grado di “salvare” non solo il Sud ma l’Italia tutta.

All’incontro, interverranno, tra gli altri, il sindaco di Rizziconi Giuseppe Di Giorgio e l’Assessore alla Cultura Alessandro Giovinazzo. Dialogherà con l’autore la giornalista Federica Legato, direttore editoriale di “Lettere Meridiane”.