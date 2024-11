A Scalea l’inaugurazione del primo punto vendita di cibo da strada

Si sta svolgendo a Scalea (CS) e terminerà domani lunedì 7 luglio un intenso fine settimana dedicato alle eccellenze della Riviera dei cedri, nel quale è prevista l’inaugurazione in Calabria del primo punto vendita di cibo da strada di Campagna Amica che è collocato in Località La bruca SS 18 nella cittadina dell’alto tirreno cosentino. “E’ una iniziativa – commenta Pietro Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – che mette d’accordo i golosi e curiosi e chi è attento all’ambiente e al paesaggio per dirla in una parola i “gastronauti” animati proprio dal desiderio della convivialità, nonché da un interesse culturale che ricerca, dietro ad ogni prodotto, tradizioni folkloristiche, storiche e geografiche e per questo mette al centro il territorio”. Presso il punto vendita della Cooperativa agricola Valle Lao, in un’area a grande vocazione turistica, si potrà degustare il cibo da strada fatto da vere e proprie eccellenze enogastronomiche che di strada devono farne davvero poca. La rete di Campagna Amica ormai è una realtà viva e cresce nel numero delle aziende coinvolte, nella qualità e varietà delle produzioni, nelle tipologie di occasioni e trova una costante e prolungata adesione da parte dei cittadini-consumatori. Una agricoltura a trecentossessanta gradi portatrice di novità e capace di contribuire a incrementare flussi turistici valorizzando altresì, come in questa occasione, specialità uniche come il cedro e il suino nero affidandole poi nelle mani sapienti di agrichef come Enzo Barbieri e Enzo Grisolia che solleticheranno idee, basate sui prodotti Made in Calabria, anche su cosa cucinare per le prossime festività natalizie. A corollario ci sono approfondimenti curati dal prof. Bruno Amantea dell’Università Magna Graecia di Catanzaro a testimonianza di uno stretto legame, che a Coldiretti sta molto a cuore, con il mondo universitario e della ricerca. Naturalmente, se il cibo è sinonimo di convivialità, spensieratezza e allegria non mancheranno animazioni musicali e sana comicità con l’attore Gianni Pellegrino.