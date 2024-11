A Spazioteatro con la fiaba di Hamelin riparte la rassegna di teatro ragazzi

Ai nastri di partenza anche per quest’anno la rassegna SPAZIO TEATRO RAGAZZI – il teatro per giovani spettatori, organizzata da SpazioTeatro per il quinto anno consecutivo alla Sala di Via S.Paolo.

A partire da questo fine settimana si avvicenderanno produzioni del gruppo reggino e compagnie ospiti in spettacoli dedicati a bambini e ragazzi, che spesso strizzano l’occhio anche ai grandi chiamati a trascorrere insieme ai più giovani un sabato o una domenica pomeriggio diversi.

La formula di quest’anno è: “ogni settimana una nuova storia!”; le porte di SpazioTeatro saranno infatti aperte al teatro ragazzi ogni sabato e domenica fino alle porte del Natale, con un’unica pausa nel weekend dell’Immacolata.

Si parte sabato 7 con “La vera storia del pifferaio di Hamelin” uno degli spettacoli che più riscontro ha ottenuto nella scorsa stagione, in doppia replica alle 16.30 e alle 18.30, con pomeridiana la domenica alle 16.30.

Dalla settimana successiva, una novità dopo l’altra: da “Rosaspina” – teatro di bambole e attori sempre ispirato ai fratelli Grimm – ad una nuova avventura del burattino “Zampalesta”; passando attraverso i miti riscritti in forma fiabesca per bambini: “Amore e Psiche” e la performance interattiva “Racconti delle stelle” che condurrà i giovani spettatori attraverso le costellazioni.

Per concludere con la nuova e picaresca storia di “Mastino e Biancaluna” tratta da un pluripremiato racconto per ragazzi.

Sei spettacoli tutti da vedere, quindi, sempre nella cornice raccolta e carica di energia della Sala SpazioTeatro.

Si consiglia di prenotare al 339.3223262 o di inviare una mail a info@spazioteatro.net.

Tutte le info e il calendario della rassegna sul sito www.spazioteatro.net