A Spazioteatro la nuova produzione della compagnia Ragli: ‘Panenostro’

Sabato 8 marzo alle 21.00, con replica domenica 9 alle 18.15, la rassegna organizzata da SpazioTeatro prosegue ospitando la nuova produzione della Compagnia Ragli animata da Rosario Mastrota che per l'occasione ha scelto Ernesto Orrico per interpretare il suo nuovo spettacolo."Panenostro" è una storia di emigrazione, lavoro e criminalità, ma è anche molto di più: è una storia intima di "scarto dalla normalità" che rimette in gioco le regole del genere liberandosi dai toni retorici e vuoti che troppo spesso accompagnano i discorsi sulla mafia.La storia di Giuseppe, panettiere calabrese emigrato al nord, è una storia che scorre sul binario dritto della normalità fino ad affrontare casualmente, sul regolare percorso delineato, una curva imprevista e inevitabile, che trasforma il protagonista in emblema di "bestiale umanità".Un nuovo testo per Rosario Mastrota e una prova d'attore intensa per Orrico che torna ospite di SpazioTeatro nella sala del Laboratorio Culturale Unirc dopo aver inaugurato poche settimane fa la nuova vita della sala di Viale Roma con la regia di "Proviamoci ancora". PANENOSTROScritto e diretto da Rosario MastrotaInterpretato da Ernesto Orricoingressi: intero € 12,00 / giovani under 25 € 6,50Coupon 8 ingressi – € 70,00Coupon 5 ingressi – € 48,00Coupon 8 ingressi under 25 – € 40,00info e prenotazioni: 339.3223262