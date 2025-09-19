Reggio, veicolo in fiamme sull’A2: riaperta al traffico la corsia di sorpasso della galleria Brancato

È stata riaperta al traffico la corsia di sorpasso lungo la carreggiata nord (direzione Fisciano) sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, all’interno della galleria ‘Brancato’ al km 420,000, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra (RC), precedentemente chiusa a causa di un veicolo in fiamme.

Permangono rallentamenti in direzione nord per consentire il completamento delle operazioni di messa in sicurezza da parte delle squadre Anas e dei Vigili del Fuoco, presenti sul posto insieme alle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.