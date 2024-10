“Abecedario dell’alimentazione”, il Dott. Tromba presenta il suo libro

La presentazione, in occasione della giornata della Festa della donna, è finalizzata alla raccolta fondi in favore dell’Associazione onlus Zedakà che accoglie donne sole o con minori

È convocata per venerdì 8 marzo, alle ore 17,30 presso il Torrione Hotel, la conferenza stampa di presentazione del libro “Abecedario della alimentazione” del Dott. Domenico Tromba. La presentazione, in occasione della giornata della Festa della donna, è finalizzata alla raccolta fondi in favore dell’Associazione onlus Zedakà che accoglie donne sole o con minori.

L’ 8 marzo come festa internazionale della donna nasce nel 1909 negli Stati Uniti e poi invade il mondo. La nascita di questa giornata di festa segna la rivendicazione dei diritti delle donne.

Oggi questa festa ha perso il suo valore originale ma, ancora oggi, molte organizzazioni femminili cercano di sensibilizzare l’opinione pubblica su problemi di varia natura delle donne. Uno su tutti, che getta ancora più ombra sul nostro secolo, la violenza contro le donne.

È proprio questo che mi ha spinto ad organizzare nella giornata della donna “una serata di beneficienza per una associazione onlus Zedaka’ , che ha creato una casa per accogliere donne in difficoltà, donne sole che hanno subito violenza, donne con minori di qualsiasi nazionalità e razza”.

In questa giornata dedicata alle donne ed alla beneficenza, l’invito è quello di riflettere sull’importanza che può avere un ‘gesto’ d’amore oggi nei confronti della donna e domani per chiunque ne abbia bisogno, dando un esempio alle nuove generazioni. Io credo, sia come uomo sia come medico che, dopo il verbo amare, il verbo aiutare sia il più bello del mondo. Ho imparato come le persone possano dimenticare ciò che hai detto, possono dimenticare ciò che hai fatto ma, non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.

E allora nella giornata della donna cosa ci può essere di più bello da fare che aiutare le donne meno fortunate a sentirsi un po’ meglio con un nostro piccolo gesto? Facciamolo tutti.

Partner dell’evento organizzato dal Dott. Domenico Tromba, l’Associazione Italiana Donne Medici e l’Associazione Mogli Medici Italiani. All’incontro interverranno: autore del libro il Dott. Domenico Tromba, il Presidente Ordine dei Medici Provincia di Reggio Calabria Dott. Pasquale Veneziano, Presidente Associazione Mogli Medici italiani Dott.ssa Mariella Costantino Libri, Presidente Associazione Italiana Donne Medico Dott.ssa Annamaria Rosato, Presidente Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti Reggio Calabria Dott. Paolo Marcianò, Parroco Chiesa di San Giorgio al Corso Don Antonino Cannizzaro, Presidente Associazione onlus Zedakà Dott.ssa Nella Restuccia.