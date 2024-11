ABIO Reggio Calabria sul lungomare Falcomatà

Nell’ambito del programma “Estate Reggina 2015”, sabato 25 e domenica 26 luglio dalle 16:00 alle 24:00, ABIO Reggio Calabria (Associazione per il Bambino in Ospedale) organizzerà sul lungomare Falcomatà, zona “Rosa dei Venti”, una mostra degli oggetti realizzati dai bambini e dagli adolescenti ricoverati nella Pediatria degli Ospedali Riuniti.

Nel corso dell’evento i volontari svolgeranno giochi e attività di intrattenimento varie per promuovere due serate di sensibilizzazione sull’ospedalizzazione dei bambini e sul volontariato in Pediatria, attività alle quali ABIO si dedica dal 1978.

Sarà, così, possibile scoprire quello che ogni giorno i nostri volontari fanno in reparto per i piccoli degenti e i loro genitori; potranno, inoltre, conoscere il nostro impegno per un ospedale a misura di bambino, accogliente e attento alle sue esigenze affettive ed emotive, oltre che di cura.

Si invitano i cittadini a visitare lo stand per apprezzare da vicino i numerosi manufatti.