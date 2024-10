Mammoliti (Pd): “L’abrogazione del reddito di cittadinanza rischia di mettere in ginocchio la Calabria”

“L’abrogazione del reddito di cittadinanza rischia di mettere in ginocchio migliaia di famiglie e di lavoratori poveri in tutta Italia. Una situazione che si aggraverà ancora nei prossimi mesi con la progressiva perdita del reddito da parte dei percettori avrà conseguenze ancora più gravi in una Regione dal tessuto sociale particolarmente fragile come la Calabria. Non sono dunque più rinviabili misure urgenti e adeguate per far fronte a quella che potrebbe divenire un’autentica emergenza sociale”.

Il consigliere regionale del Pd Mammoliti, mette in guardia rispetto ai rischi derivanti dall’abolizione del reddito di cittadinanza.