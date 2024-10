Accademia del Tempo Libero: rassegna concertistica di grande pregio

E’ la nuova iniziativa dell’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria, che ha programmato quattro date per altrettanti concerti da tenersi presso l’Auditorium Zanotti Bianco, sede del sodalizio.

Si parte il 14 Marzo con “A. Vivaldi”, Concerto per chitarra in Re Maggiore, Concerti per Violino, Le Quattro Stagioni, poi il 16 Aprile “W. A. Mozart” Sinfonia N 29 K 201, Concerto per flauto N 2 K314.

Il 7 Maggio sarà la volta di “All’opera” Ouverture e Intermezzi, e “Suite per archi”, il 6 Giugno chiuderà questa bella stagione musicale sulle note di dI Holst, Britten, Rota.

Sarà l’“Orchestra Del Teatro Cilea” ad esibirsi per il pubblico dell’Accademia che apre le porte non solo ai soci ma a tutti coloro che vorranno assistere agli spettacoli.

Violino – Pasquale Faucitano

Chitarra – Alessandro Calcaramo

Flauto – Alessandro Carere

L’inizio degli spettacoli è alle ore 20 e 30 e un biglietto ha il costo di 15 euro. E’ possibile sottoscrivere un abbonamento al costo di 40 euro.

Per informazioni la segreteria è aperta mercoledì, venerdì, sabato, dalle ore 17 alle 18 e 30 o è possibile scrivere a info@accademiadeltempolibero.it o telefonare ai numeri 3293998050 – 3460292388