“Accogli Calabria”, Arruzzolo (FI): ‘Attenzione, vicinanza e sostegno concreto alle strutture ricettive’

“La concessione di contributi a fondo perduto destinato alle strutture ricettive calabresi da attivare attraverso l’avviso pubblico ‘Accogli Calabria’ (PAC 2007/2013), con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, rappresenta una attestazione di doverosa attenzione e vicinanza da parte della Giunta regionale verso un mondo da sempre strategico nello scacchiere economico calabrese. Un sostegno concreto per le nostre imprese fortemente colpite da una emergenza sanitaria che ancora, purtroppo, non può dirsi conclusa e di cui, con senso di responsabilità, è necessario mettere in conto ulteriori sviluppi”.