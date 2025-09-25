Acireale-Messina: maxi rissa a fine gara. Le dichiarazioni del sindaco Barbagallo

Il Messina, in mezzo alle enormi difficoltà economiche con la società già dichiarata fallita e in attesa di capire se avrà un futuro, continua a fare punti in questo avvio di stagione. Ha dimezzato la penalizzazione dopo aver battuto a domicilio l’Acireale. Purtroppo, dopo il triplice fischio, è esplosa una maxi rissa con tanti protagonisti. Episodio condannato dal sindaco di Acireale Roberto Barbagallo:

Il post del sindaco

“Sono stato allo stadio a vedere la mia prima partita della stagione calcistica dell’Acireale Calcio. Non entro nel merito dei valori tecnici, della pessima sconfitta in casa da parte della nostra squadra. Non spetta a me! Scrivo perché ancora una volta ho visto scene che fanno male al calcio, che danneggiano lo sport e allontanano tutti noi dalle domeniche allo stadio, una partita di calcio dovrebbe farci tifare serenamente, stare assieme, gioire o piangere per il risultato della nostra squadra del cuore. Scrivo queste poche righe perché amareggiato da ciò che oramai ogni domenica succede in campo e fuori.

Condanno con forza questi atteggiamenti e azioni che alla pari degli episodi accaduti sotto casa del presidente danneggiano l’immagine della nostra città e la nostra storia sportiva. Spero che l’intelligenza umana e la ragionevolezza non vengano continuamente surclassati e calpestati dall’istinto e dalla rabbia, ciò significherebbe minare continuamente l’ordine pubblico durante una semplice partita di calcio. Non si può accettare quanto accaduto a fine partita, invito pertanto la società sportiva ad una seria riflessione affinché questi accadimenti non si ripetano più durante la stagione sportiva”.