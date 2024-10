De Magistris: “Con il Pnrr garantiremo alla Calabria acqua pubblica, fuori dalle logiche privatistiche”

"Da Governatore mi impegnerò per rendere pubblica la gestione dell'acqua, come fatto con successo a Napoli"

“La gestione dell’acqua e di tutti i servizi idrici deve essere pubblica. Tutto il sud Italia e la Calabria in particolare sono da sempre penalizzate per l’accesso a questa risorsa primaria, che manca, spesso durante molte ore diurne sia nelle città che nelle aree interne. In molti centri rurali che sto visitando, gli abitanti lamentano che i rubinetti sono a secco, per tre giorni di seguito”.

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria.