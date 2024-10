Ad Ecolandia la Festa della mamma

A Ecolandia performance teatrali, un laboratorio artistico per bambini e ospite la Food-Blogger Rosalba Vazzana

Ecolandia, il Parco della città, non poteva non riservare un’attenzione speciale alle mamme nel giorno della loro festa.

Per questo domenica 12 maggio sono previste delle piccole attenzioni a partire dall’ingresso al Parco che sarà GRATUITO per loro (agevolazione non cumulabile con altre forme di sconto concordate con gruppi organizzati).

Fin dalla mattina, a partire dalle ore 12.00, saranno attivi i servizi usuali di visita al Parco utilizzando i nostri Ecobus esplorativi e di navigazione sul fossato a bordo della Zattera di Ulisse. Tali servizi proseguiranno nel pomeriggio.

Se il profumo dell’aria aperta e la visione dello Stretto vi stimolano l’appetito oltre che l’olfatto e la vista, la Locanda del Parco è a vostra disposizione con un menu dedicato, gustosissimo e ricercato e – anche qui – GRATUITO per le mamme. È gradita la prenotazione al num. 392.3186776.

Per una ristorazione leggera, fra un volo in teleferica e un giro nel labirinto di Minosse, è a disposizione invece il Chiosco dell’area ludica con panini, toast, snack e la verveinconfondibile di Francesco. Mentre le nostre pergole e gli spazi aperti ombreggiati o soleggiati sono utilizzabili per i più classici dei pic-nic autogestiti.

Dalle 15.30 alle 16.30 appuntamento con la Compagnia Scena Nuda che, in una installazione rievocativa di una mitica madre oltre che moglie – “La Tela di Penelope” – si esibirà prima in una performance teatrale sulla figura di Frida Kahlo e, subito a seguire, gestirà un laboratorio artistico per bambini. Il costo della performance e del laboratorio è di 3 euro (gradita la prenotazione al num. 334.7507498).

Alle 16.30 arriva un’altra mamma di Ecolandia. La Food-Blogger Rosalba Vazzana animerà col suo inconfondibile sorriso e le sue astuzie culinarie “Mani in pasta”, un laboratorio di biscotti per bambini. La partecipazione è gratuita.