Ad Isola di Capo Rizzuto le selezioni regionali di pasticceria e cake design organizzate dalla FIPGC

Si svolgono oggi ad Isola di Capo Rizzuto (KR) le selezioni regionali di pasticceria e cake design organizzate dalla Federazione Internazionale di pasticceria (FIPGC). I vincitori accederanno al campionato italiano di pasticceria e cake design che si terrà a Massa Carrara a febbraio 2018.

In giuria Tamer Mohamed Zein – presidente di Giuria per le categorie Pastigliaggio, Zucchero Artistico e Cioccolato (bronzo assoluto al campionato italiano 2016 per la categoria di zucchero artistico e dessert al piatto ed Equipe Eccellenza italiana di pasticceria), Gennaro Filippelli presidente di Giuria per la categoria Cake Design (oro ai campionati di cake design 2016 ed Equipe Eccellenza italiana di cake design), Enrico Casarano – Rappresenterà l’Italia ai Campionati Mondiali di Pasticceria che si terranno presso Fiera Host Milano ad Ottobre 2017 (oro e campione italiano 2016 per la categoria di cioccolato e Praline ed Equipe Eccellenza italiana di pasticceria.