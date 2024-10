Adaheli, l’innovazione estetica arriva nel cuore di Reggio Calabria

Ricercatezza e passione, da questi due elementi nasce Adaheli, un progetto divenuto realtà nel cuore di Reggio Calabria.

Il centro città reggino sta per accogliere al suo interno un nuovo centro estetico ricco di tutti i servizi che il cliente potrebbe desiderare. Sei alla ricerca di un luogo in cui abbandonare i problemi della giornata e lasciarti cullare da un’atmosfera rilassante? Corri a scoprire il Centro Estetico Adaheli!

Adaheli, già avviato e conosciuto in città, torna dunque in una veste migliorata che offrirà ai suoi avventori innumerevoli servizi. É la stessa proprietaria del Centro, Vittoria Caccamo a raccontare ai microfoni di CityNow questa nuova esperienza: “Grazie alla nostra nuova location avremo la possibilità di offrire ai nostri clienti molti più servizi e macchinari all’avanguardia, che sarà possibile osservare durante l’inaugurazione”.

Tra i servizi più innovativi vi saranno l‘onda di calore selettiva, che in poche sedute vi permetterà di vedere dei risultati ottimali nel rassodamento collo, decolletè e nel lifting al viso, il laser al diodo per un’epilazione permanente e tanto altro ancora.

La location scelta per la nuova apertura di Adaheli è il Corso Garibaldi, fulcro della vita degli abitanti reggini. Cambia il look ma non la qualità, la professionalità e la gentilezza. Nei locali più ampi ed accoglienti troverete infatti uno staff pronto a mettervi a vostro agio e rispondere ad ogni vostra esigenza.

L’appuntamento per scoprire tutte le novità del Centro Estetico Adaheli, Corso Garibaldi n.187, è per martedì 7 agosto alle ore 18:30 con un ricco buffet e musica che vi aiuterà a calarvi meglio nell’atmosfera dell’attività.