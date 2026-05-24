Reggio, addio a Mimì Grillone: cronista vero, onesto e autentico

Penna fine e onesta. Gentile e sorridente. Ciao Mimì. Ci mancherai

Il mondo dell’informazione reggina perde una delle sue voci più serie e riconoscibili. È morto Domenico Grillone, per tutti Mimì, giornalista stimato, penna fine e onesta, capace di raccontare la realtà con equilibrio, rigore e profondo rispetto per i fatti.

Se n’è andato in silenzio, dopo aver lottato a lungo contro la malattia. Così come aveva vissuto il suo mestiere: senza clamori, con sobrietà, con la misura di chi sapeva osservare prima di scrivere.

Domenico Grillone è stato un cronista vero. Uno di quelli che vedevi per le strade con taccuino e penna in mano. E un grande sorriso. Un giornalista curioso, attento, imparziale, capace di leggere le pieghe di una terra complessa senza mai cedere alla semplificazione.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerose testate e realtà dell’informazione, tra cui Gazzetta del Sud, Il Quotidiano della Calabria, Il Quotidiano, Strill, ReggioTv, ReggioToday, Telespazio, Video Calabria, Sat 2000 e Mediaset.

Per anni ha raccontato soprattutto la sanità, uno dei temi più delicati per Reggio Calabria e per l’intera regione. Lo ha fatto con lucidità, equilibrio e umanità. Senza urlare. Senza cercare scorciatoie. Con quella serietà che appartiene a chi conosce il peso delle parole e il valore della responsabilità.

Mimì Grillone lascia il ricordo di un professionista rigoroso, ma anche di un uomo garbato. Un esempio per le nuove generazioni di giornalisti, in un tempo in cui l’informazione corre veloce e spesso dimentica la verifica, il contesto, la prudenza.

Con lui se ne va una parte importante del giornalismo reggino. Resta il suo modo di stare dentro la notizia: con onestà, rispetto e misura.

La redazione di CityNow si stringe attorno al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene.

Ciao Mimì.