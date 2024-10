Addio Jole Santelli: i messaggi di cordoglio della società civile

Anche la società civile si unisce al dolore della perdita del Presidente della Regione Calabria. Associazioni, dirigenti, comunità salutano per l’ultima volta Jole Santelli.

Carmelo Malacrino

La notizia della prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria, la giovane e coraggiosa Jole Santelli, ci lascia sgomenti.

A nome del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria partecipo al dolore della famiglia e a quello delle persone a lei più vicine.

Associazione Ferrovie in Calabria

Non ci sono parole: un immenso dolore per la Calabria e i calabresi, un colpo per tutti noi. Ciao cara Presidente, amerai la Calabria anche da lissú.

Claudio Aloisio

La Calabria ha perso la sua Presidente.Stanotte è mancata Jole Santelli.

Al di là delle idee politiche di ognuno e dell’apprezzamento o delle critiche sul suo operato come Governatrice, credo che tutti gli debbano riconoscere l’enorme coraggio dimostrato, la coerenza delle convinzioni che quand’anche “scomode” ha sempre rivendicato e l’amore sincero per la sua terra.

Giungano da parte di Confesercenti Reggio Calabria le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia.

Leggi anche

Forza Reggio

Poche righe e poche parole per esprimere vicinanza alla famiglia della nostra

presidente della Calabria Jole Santelli e ricordarla nel suo coraggio con il quale ha affrontato la sua malattia sino alla fine, ricordando che non siamo tra quelli che l’hanno criticata dal giorno della sua elezione sino a qualche giorno fa per le sue tarantelle.

Tarantelle che sapeva fossero le ultime della sua vita, ma per tanta gente senza scrupoli servivano per farsi pubblicità, concludendo non mi resta che il rammarico mio e di tutto il nostro consiglio direttivo perché oltre la persona politica abbiamo perso una grande donna.

Pappaterra DG Arpacal

“È una notizia che mi ha assolutamente sconvolto e sono molto addolorato, innanzitutto dal punto di vista umano; non è possibile che una giovane donna di 51 anni possa lasciarci in questa maniera”. E’ quanto dichiara in una nota il direttore generale dell’Arpacal, dr. Domenico Pappaterra, commentando la notizia della morte del presidente della Regione Calabria, on.le Jole Santelli.

“Mi dispiace – afferma Pappaterra – anche per la nostra cara Calabria che Jole amava tanto, perché finalmente aveva trovato una guida motivata, appassionata e politicamente esperta per dare delle risposte a questa nostra terra sfortunata che tanto ha bisogno di aiuto, ma soprattutto ha bisogno di uomini e donne di grande volontà. Siamo entrati insieme in Parlamento nel 2001 e, sebbene fossimo in due aree politiche differenti , con posizioni parlamentari altrettanto differenti, la nostra amicizia si è sempre consolidata negli anni sulla base di un forte e reciproco rispetto , al punto tale che una volta eletta presidente della Regione Calabria , con il sottoscritto direttore generale dell’Arpacal nominato dalla precedente giunta 7 mesi prima, le presentai una relazione sulle mie attività nell’ente dando la mia disponibilità, qualora lei lo reputasse opportuno , di lasciare la strada ad altre scelte governative. Lei invece mi incoraggiò ad andare avanti nell’opera di riorganizzazione dell’agenzia ambientale calabrese, a dimostrazione di non avere paraocchi politici , di credere nella volontà delle persone e soprattutto avere una visione che prescindeva dall’appartenenza politico culturale”.

Coldiretti Calabria

La scomparsa improvvisa della Presidente Jole Santelli ci addolora profondamente. Ne abbiamo apprezzato il suo alto senso delle Istituzioni, il suo farsi carico, in un momento difficile, dei problemi della Calabria con il pensiero e lo sguardo rivolto a rilanciarne l’immagine. Alla sua famiglia, agli amici ma anche ai cittadini calabresi, vanno le condoglianze di tutta la Coldiretti Calabria.

Planetario Pythagoras

La scomparsa, così improvvisa, della Presidente Jole Santelli, ha profondamente scosso la Sezione Calabria della Società Astronomica Italiana, affidataria del Planetario Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria.

È difficile in momenti come questi trovare parole che non siano rituali, allora noi Presidente vogliamo ricordarLa con le sue parole: “Verrò a trovarvi”. Fisicamente non potrà più farlo, ma a noi, innamorati dell’Astronomia e studiosi del Cielo, piace pensare che lo farà da lassù.

ANCI Giovani

“Oggi è una giornata triste per la Calabria. Da giovani amministratori calabresi siamo profondamente colpiti dalla scomparsa della presidente della Regione Jole Santelli. Una dolorosa perdita per le Istituzioni e per i calabresi che la presidente Santelli rappresentava in tutta Italia con impegno, coraggio e determinazione. A titolo personale e delle istituzioni che rappresentiamo, desideriamo esprime vicinanza a tutte le persone a lei care.”

Cisal