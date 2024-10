Il cordoglio del mondo politico per la morte di Jole Santelli

Il mondo politico si stringe attorno alla Calabria ed alla morte della sua Presidente. Jole Santelli, questa mattina, è stata trovata senza vita nella sua casa a Cosenza. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte degli esponenti di ogni partito e grado a dimostrazione che, di fronte alla morte, l’umanità prevale su qualsiasi altra ideologia.

Gianluca Gallo Assessore Regione Calabria

“Mi hai voluto bene, te ne ho voluto tanto. Addio, Jole”.

Leggi anche

Marco Siclari Senatore

In poco tempo hai reso la “Calabria protagonista” così come era il tuo sogno. Hai dimostrato di essere una vera combattente lavorando a favore della Calabria senza perdere un attimo di tempo

Hai lottato a testa alta contro quel maledetto male incurabile senza dargli tregua.

Adesso, la Calabria avrà una combattente in più che affiancherà e aiuterà i calabresi in ogni momento della giornata. Voglio ricordarti cosi. Tutti al tuo fianco. Ciao Jole, ti voglio bene.

Partito democratico Cosenza

Il Coordinamento dei Forum del Partito democratico di Cosenza e Futura Calabria non possono che manifestare il proprio cordoglio alla famiglia della governatrice della Calabria Jole Santelli. Al netto di ogni critica politica è una giovane vita che non ce l’ha fatta contro una malattia maledetta.

Leggi anche

Cateno De Luca (sindaco Messina)

Sentite condoglianze a tutti i Calabresi!

Poco fa e’ deceduta a Cosenza JOLE Santelli presidente della regione Calabria.

Con lei avevano condiviso l’iniziativa “il passaporto per gli innamorati”.

Ciao JOLE!

Francesco Sapia

Ci addolora la scomparsa prematura della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che stava con forza e coraggio stava lottando contro un brutto male. Davanti alla notizia, che tocca nel profondo la Calabria e la politica italiana, ogni parola può essere inadeguata, insufficiente. Esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro affetto ai familiari, ai collaboratori e a tutte le persone vicine alla presidente. Ricorderemo lo spirito combattivo, esemplare, con cui la presidente Santelli ha affrontato la sua vicenda personale.

Luigi Fedele

“La Regione perde una grande donna, dolce e gentile, una vera “guerriera” che, sino al’ultimo, ha dedicato la sua vita per la sua amata Calabria. La prematura scomparsa della Governatrice Jole Santelli lascia un vuoto incolmabile in chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerla, di lavorare al suo fianco, di sostenere le battaglie per il Sud, quel Sud che lei amava tanto”.

Così il vice coordinatore regionale dell’Udc Gigi Fedele ricorda l’amica deceduta nelle scorse ore.

“Ho appreso con profonda tristezza la tragica notizia che colpisce la Calabria, il Paese intero e non possiamo che stringerci al dolore della famiglia Santelli – continua Fedele – Jole era una mia carissima amica, abbiamo trascorso tanti anni nello stesso partito e lottato insieme per il bene della comunità. Seppur provata nella sua malattia, Jole non ha mai smesso di onorare l’impegno preso con i calabresi per dare un volto nuovo alla sua Regione. Rivolgo alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno collaborato con lei nel corso degli anni, le mie profonde e sincere condoglianze. Con la sua scomparsa, perdiamo una donna che, con tenacia e passione, ha contribuito a tenere in alto il nome della Calabria e che, nonostante la vita non sia stata clemente con lei, sempre con dedizione e amore, non si è arresa sino alla fine”.

Leggi anche

Vincenzo Voce (sindaco Crotone)

“Apprendo con sgomento ed incredulità della scomparsa della presidente della Regione Jole Santelli.

Non avevo ancora avuto modo di incontrarla personalmente e mi ero ripromesso di farlo nei prossimi giorni non solo per dovere istituzionale ma per sincera attenzione nei confronti di chi rappresenta a livello nazionale tutti i calabresi.

La sua scomparsa è un dolore forte per tutti i calabresi.

Esprimo il cordoglio personale al quale associo quello della comunità di Crotone, della giunta comunale, di tutti i consiglieri comunali”.

Nicola Irto

“E’ un momento di profonda commozione e di grande dolore per tutta la Calabria. Siamo tutti sconvolti e provati sul piano umano”. Lo afferma il consigliere regionale calabrese Nicola Irto (Pd) apprendendo della scomparsa della governatrice calabrese. Irto aggiunge: “La presidente Jole Santelli non stava bene ma ha lottato fino all’ultimo, con grandissima dignità e coraggio, contro un destino avverso che ha affrontato a viso aperto. Il suo modo di affrontare la malattia, reagendo e combattendo, è stato un grande esempio. Adesso non ci sono parole. Solo rispetto, silenzio e dolore. Addio Jole, la terra ti sia lieve”.

Leggi anche

Michele Spadaro

“Esprimiamo il più profondo dolore per la scomparsa della Presidente della Giunta Regionale, Jole Santelli”. Lo scrive in una nota il Sindaco del Comune di Laganadi (RC), Michele Spadaro.

“L’Amministrazione Comunale di Laganadi e tutta la cittadinanza si stringe, in questo tragico momento, attorno alla famiglia, a tutti i parenti ed agli amici più cari.

La sua prematura dipartita, a soli 51 anni, sconvolge e sgomenta una intera regione.

Esempio di coraggio e determinazione, Jole ha lottato contro un brutto male che non le ha impedito di affrontare sempre con forza la vita”.

“Ci uniamo – conclude – in doveroso silenzio al lutto di tutti i calabresi”.

Klaus Davi

«La morte della presidente della Calabria Jole Santelli è una perdita immensa. Il suo impegno politico ma anche nella società civile per le donne è stato acclarato e continuo in tutti questi lunghissimi anni. Era un politico vero, legato al proprio territorio da un affetto profondissimo, amata dal popolo Calabrese, rispettata e sempre attenta alle esigenze delle donne. Questa morte, apparentemente avvenuta in solitudine, lascia veramente l’amaro in bocca. Colpisce naturalmente in primis i familiari e chi era vicino a Jole ma colpisce anche tutti coloro che stimavano il suo operato e l’apprezzavano, a prescindere dal credo politico. In una terra, la Calabria, dove lo Stato spesso è solo una comparsa, dove imperano le massomafie anche nelle istituzioni facendo il bello e il cattivo tempo, lei era riuscita a portare una luce. Una luce che per esempio si era fatta molto viva durante la gestione magistrale di tutta la vicenda del lockdown. Perdiamo un grandissimo politico e perdiamo una grandissima donna». Lo ha dichiarato il giornalista e massmediologo Klaus Davi.

Leggi anche

Graziano Di Natale

E’ una tragedia. Ho appreso della prematura scomparsa della Governatrice, Jole Santelli. Si tratta di una notizia che mi rattrista tantissimo. Dinnanzi a tanto dolore, ogni considerazione è fine a se stessa. Ogni parola risulta essere, al momento, superflua. Ricordo i tanti scambi di opinioni tra noi. Resterà impressa nella mia mente l’immagine di una donna forte e determinata, nonostante tutto.

Alla famiglia Santelli, ai parenti, porgo le mie più sentite condoglianze.

Fiamma Tricolore Reggio Calabria

A nome della segreteria regionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del presidente della regione Calabria Jole Santelli. Una notizia nefasta che coglie oggi la nostra regione in un periodo drammatico sia economicamente che dal punto di vista sanitario. A Lei va il nostro pensiero avendola riconosciuta come donna forte e combattente che nonostante la grave malattia non ha esitato a mettersi al servizio della Calabria e dei suoi cittadini in un periodo drammatico e sfortunato caratterizzato da una pandemia globale.

Durante i mesi di chiusura totale abbiamo potuto constatarne le qualità e apprezzare la sua capacità di ascolto delle nostre istanze riguardo alcuni provvedimenti sanitari ed economici da attuare. La Calabria, che aveva promesso di cambiare, perde una guida coraggiosa. Alla famiglia, agli affetti più stretti rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze.

Giancarlo Cancelleri

Appresa della prematura scomparsa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, esprime il proprio cordoglio.

“Apprendere della morte di Jole Santelli mi ha davvero scosso. Forte e coraggiosa, una grande donna!

Abbiamo lavorato diverse volte insieme, l’amore per le nostre regioni, la voglia di riscatto dei nostri territori e i tanti aspetti che ci accomunavano, ci hanno permesso di collaborare e fare bene.

La tua perdita è prematura e sono certo che il tuo ricordo sarà per molti esempio e modello di approccio alla vita e all’impegno politico”.

Giuseppe Nucera

“Alle ultime elezioni regionali, io in prima persona e tutto il Movimento ‘La Calabria che vogliamo’ abbiamo sostenuto con entusiasmo e convinzione la candidatura di Jole Santelli, diventata la prima Governatrice della nostra Regione. Oggi siamo tutti sconvolti dalla prematura scomparsa di Jole, che stava affrontando con forza la battaglia contro un male. E’ un giorno triste per tutta la Calabria, senza distinzione di appartenenza politica.

La nostra Regione aveva iniziato un percorso di rinascita e cambiamento sotto la guida combattiva della Santelli, proseguirlo sulla scia da lei tracciata sarà il modo migliore per renderle onore. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita. Ciao Jole, la terra ti sia lieve”. Giuseppe Nucera, presidente ‘La Calabria che vogliamo’.

Carlo Tansi

“Sono rimasto basito e addolorato per la notizia dell’improvvisa morte di una giovane che con coraggio e dignità ha sfidato e combattuto fino alla fine una terribile malattia, Jole Santelli.

Insieme al movimento civico Tesoro Calabria che rappresento, partecipiamo al dolore ed esprimiamo la nostra vicinanza alle persone a lei vicine.”

Francesco Aiello

“Con tristezza ho appreso della prematura morte di Jole Santelli. L’ho conosciuta durante la campagna elettorale delle regionali 2020 e, sebbene avessimo un’idea diversa sullo sviluppo della Calabria, il nostro rapporto è stato franco e cordiale. Porgo sentite condoglianze alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta.”

Nicola Paris

“Se ne è andata prematuramente una donna coraggiosa, che non ha avuto paura di affrontare un male subdolo che avrà pure intaccato il suo fisico ma non la sua mente e il suo cuore legato alla sua Calabria per la quale in questi anni, ha sempre lottato per un riscatto vero. La scomparsa del nostro Presidente Jole Santelli ci lascia sgomenti, è una perdita inaccettabile, un dolore che segna la nostra Regione, il Paese intero. Jole era una donna che amava la sua terra, sempre in prima linea, si è battuta per far rispettare i diritti di un Sud troppo spesso dimenticato e bistrattato. Nonostante la malattia, ha dimostrato in questi mesi da Governatrice, determinazione, passione, coraggio nonostante tutto e tutti. Jole era una “guerriera” tenace che non ha avuto paura di nulla, nemmeno della morte. Lascia un vuoto difficile da colmare ma il suo ricordo ci accompagnerà sempre.”

Marcello Anastasi

“Il dolore impedisce di esprimere a parole quanto sgomento abbia suscitato in noi tutti la notizia della scomparsa della presidente della Regione Jole Santelli, una giovane donna che aveva assunto con coraggio e determinazione il gravoso compito che i calabresi le avevano affidato e il cui nome resterà certamente nella storia di questa regione.

A nome mio e del gruppo che rappresento esprimo profondo cordoglio e sincera vicinanza ai suoi familiari. La Calabria perde la sua guida, una figura importantissima che si è sempre contraddistinta per il rispetto e la lealtà istituzionale. E’ dunque necessario che tutte le forze politiche comprendano quanto sia difficile il periodo che abbiamo davanti e si impegnino affinché sia contraddistinto dalla pacificazione sociale e dal lavoro improntato esclusivamente ad affrontare i tanti problemi che quotidianamente gravano sui cittadini”.

Nicodemo Filippelli

“Un giorno triste per l’intera Calabria che oggi si è svegliata senza la sua presidente ma soprattutto senza una sua donna coraggiosa che ha lottato fino alla fine contro il suo male. Come movimento politico abbiamo sostenuto la sua candidatura, un impegno il suo travolto subito dall’emergenza pandemia affrontato con determinazione e con la passione di chi ama la propria terra. La storia la ricorderà come la prima donna presidente della Calabria, a noi il ricordo della sua caparbietà e di chi ha lasciato questa terra troppo presto, un sentimento condiviso senza distinzione da tutto il mondo politico. Come segretario regionale IdM esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e alle persone a lei più care e ci stringiamo a loro in un abbraccio profondo.”

Giuseppe Campana

“La tragica notizia della morte della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, ha lasciato esterrefatti l’intera regione, il mondo politico calabrese e quello nazionale. Seppur con posizioni politiche diverse, quello per la sua perdita è un dolore che ci accomuna tutti. Come Verdi – Europa Verde Calabria, esprimiamo il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della presidente della Regione Calabria Jole Santelli, prematuramente scomparsa.”

Pietro Crinò

“L’improvvisa e immatura scomparsa della governatrice della Calabria, Jole Santelli, mi rattrista moltissimo e ci lascia tutti senza parole. Provo un immenso dolore, perché Jole Santelli oltre ad essere stata un’ottima persona, è stata anche un’autorevole rappresentante della politica e delle Istituzioni. E lo ha rappresentato fino all’ultimo, al governo regionale calabrese.

Una donna determinata e passionale, che credeva fortemente nelle sue idee. Una donna che combatteva con forza per le sue convinzioni. Di lei avevo e continuerò a nutrire immensa stima. La scomparsa della Santelli è una perdita grave per tutti, per la Calabria, per gli amici, gli avversari politici, per la famiglia, per tutti quelli che le hanno voluto bene. Il suo impegno, la sua militanza politica, l’esperienza nelle varie Istituzioni, legata allo sviluppo socio-economico della Calabria, saranno ricordati da amici e avversari politici. Jole Santelli ci mancherà molto. Ai familiari il mio cordoglio e la mia vicinanza, assieme a quella del Gruppo che presiedo in seno al Consiglio regionale della Calabria”.

Francesco Pitaro

“Esprimo sentimenti di sincero cordoglio per la morte della Presidente della Regione. Mi spiace profondamente. Le parole dinanzi alla morte valgono niente. Ma una cosa voglio dirla, sulla scorta delle interlocuzioni che ho avuto con lei e per averla vista, nonostante la sofferenza che si portava dentro, disponibile all’ascolto, affabile e sorridente: l’on. Jole Santelli ha affrontato la malattia con un coraggio e una tenacia davvero encomiabili. Ha reagito al dolore a testa alta difendendo strenuamente il diritto alla vita”.

Giovanni Arruzzolo

“Profondamente sconvolto e addolorato dalla prematura scomparsa della presidente della Giunta regionale della Calabria Jole Santelli, esprimo sentimenti di cordoglio e profonda vicinanza ai familiari in questo tristissimo momento.

Tenace e combattiva, Jole Santelli ha affrontato la malattia con grande coraggio e determinazione, le stesse che hanno caratterizzato il suo impegno politico sin dagli esordi. Figura di riferimento della vita politica regionale – sottolinea Arruzzolo – ha ricoperto ruoli prestigiosi anche a livello nazionale. Brillante avvocato ed esponente di primo piano di Forza Italia, fu convinta interprete dei valori del partito azzurro che ha sempre saputo incarnare nel suo agire politico. La ricorderemo anche per l’amore per la sua terra per la quale si è sempre spesa con entusiasmo e passione”.

Denis Nesci

Dolore e sgomento per quanto appreso oggi. La Presidente Santelli fino all’ultimo giorno della sua vita ha onorato il suo impegno e il suo profondo amore per la Calabria. L’ha servita, nonostante il male, nonostante tutto, con orgoglio e con un senso delle Istituzioni riconoscibile solo nei grandi personaggi della storia. Cara Presidente, con il sacrificio più grande hai scritto il tuo nome nel cuore della nostra terra. Non sarai mai dimenticata per ciò che hai saputo dare in vita. Il tuo esempio guiderà lo sforzo politico di tutti i calabresi, a prescindere dalla fede o dal colore politico.

Buon viaggio Jole.

Amministrazione San Luca

L’Amministrazione comunale di San Luca guidata dal sindaco Bruno Bartolo e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione culturale “Corrado Alvaro” nelle persone dei componenti Aldo Morace, Antonio Perna, Franco Arcidiaco, Giuseppe Strangio, Antonio Strangio, Raffaele Perrelli e Alessia Bausone, del segretario Sebastiano Romeo e del presidente onorario Claudio De Fiores si uniscono al coro di cordoglio per la tragica e prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria On. Avv. Jole Santelli.

Un evento triste e doloroso per la famiglia, gli amici, i compagni di Partito, la politica tutta ma, anche, per l’intera comunità calabrese che perde oggi il suo punto di riferimento democraticamente eletto. Una donna tenace, combattiva e coraggiosa che ha fronteggiato l’emergenza pandemica con determinazione e orgoglio senza mai dimenticare i territori. Lo scorso maggio la Presidente, unitamente all’intera giunta regionale e alle autorità civili e politiche, venne proprio a San Luca per testimoniare la voglia di riscatto e rinascita della Calabria intera. Proprio in quell’occasione ci disse che San Luca era l’emblema di una Calabria determinata ma che sogna e non smette di sognare.

Una manifestazione d’affetto vero e di attenzione chiara a San Luca come polo culturale nella memoria di Corrado Alvaro ma anche una visione di prospettiva che prescinde dai colori politici e che ci fa essere davvero società e comunità.

Porgiamo, quindi, un sentito ringraziamento per la sua vicinanza ricambiando con affetto sincero l’attenzione mostrataci facendo tesoro delle sue parole oggi come ieri.

Amministrazione Roccella Jonica

L’Amministrazione Comunale, interpretando i sentimenti dell’intera comunità di Roccella Jonica, esprime sconcerto e profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa della Presidente della Regione Calabria, on. Jole Santelli, ricordandone l’affettuoso legame con la nostra cittadina.

Autorevole esponente politica, la Presidente Santelli è stata per tutti, pur nella sua troppo breve esistenza, un esempio di impegno per la nostra terra.

La ricorderemo a lungo così come l’abbiamo vista la scorsa estate nella nostra cittadina: solare, serena e disponibile al dialogo con tutti.

Paolo Marraffa

La politica e neo-governatrice calabrese ha perso la vita poche ore fa.

Non ha vinto la sua lotta contro il cancro che si è portata con se’ fino alla morte.

Tanti sono i messaggi per ricordare Jole, questo decesso ci addolora tutti.

Le cause del decesso dovrebbero essere ricollegate anche a problemi di cuore.

Un cuore pulsante per la sua terra di Calabria che ora piange la sua morte.

La Calabria ha perso così la sua figura politica più rilevante, così come Forza Italia ha perso una delle donne più importanti del partito.

Speriamo che Forza Italia possa riprendersi da questo bruto colpo che ha creato un vuoto incolmabile così definito dal Presidente Berlusconi.

Non possiamo che pregare per la sua anima e per la Calabria e confidare in Dio affinché ci riservi un futuro migliore.

Filippo Pietropaolo

“Conoscevo Jole da anni, e ne ho sempre apprezzato l’intelligenza, la competenza, la capacità di rendere gentile il suo autorevole profilo istituzionale, impreziosendolo di una grande carica di umanità. In questi mesi ho avuto il privilegio di collaborare con una donna che ha saputo dimostrare in poco tempo, e in una situazione di grave emergenza, la capacità di guidare e dare una prospettiva ad una regione schiacciata da problemi antichi e dalla rassegnazione. Non ha chiesto sconti per la sua malattia, che ha affrontato in maniera intima e con grande coraggio, ed anzi ha tentato in ogni modo di strapparle tempo per realizzare, giorno dopo giorno, il sogno di cambiare la Calabria e farla diventare una regione viva, dinamica, orgogliosa. Uno specchio della sua voglia di vivere, del suo dinamismo, del suo orgoglio di donna calabrese. La sua scomparsa ha addolorato e commosso l’Italia intera, e ha lasciato l’esempio di una donna tenace e coraggiosa, che amava la sua terra più di ogni altra cosa. Una donna di cui la Calabria deve essere fiera”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo.

Pietro Molinaro

Addio Presidente, il Tuo ricordo, le idee e la Tua generosità rimarranno indimenticabili.

l cuore è pieno di tristezza, ma anche di profonda gratitudine. La tua presidenza è stata breve ma intensa! Un soffio, un sorriso, una corsa.

Le più sentite condoglianze alla famiglia.

Alessandro Porcelli

L’improvvisa e prematura scomparsa della Presidente Jole Santelli ci ha lasciati sgomenti e increduli. Esprimo a nome dell’Amministrazione comunale di Drapia, del Consiglio, di tutti i dipendenti e della intera comunità, sincero e profondo cordoglio alla famiglia.

Rimarrà in noi il ricordo di una donna forte che ha deciso di assumere un impegno gravoso per amore della Calabria e dei calabresi, pur cosciente della sua malattia. Questa testimonianza dovrà essere da monito per tutti noi affinché si mettano da parte rancori e divisioni e si operi quotidianamente ed in maniera esclusiva per il bene della nostra terra.

Addio Presidente! Il Sindaco di Drapia

10 idee per la Calabria

Pur distanti nelle posizioni politiche, la prematura morte del Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, ci ha colti di sorpresa e lasciati sgomenti. Ci ritroviamo vicini ai suoi familiari, ai suoi collaboratori, in questo momento di estremo cordoglio, rappresentando l’abbraccio ideale di tutta la gente di Calabria verso una donna, autorevole rappresentante istituzionale, che abbiamo sentito comunque sempre vicina nell’amore verso questa terra.

Giuseppe Raffa

E’ una notizia che mi addolora, che addolora l’intera comunità Calabrese. La scomparsa della Presidente Jole Santelli. Ma ancor di più la scomparsa di un’amica.

Donna tenace, coraggiosa e leale. Nonostante la malattia aveva trovato il coraggio di mettersi ancora una volta in gioco, per il bene comune della sua terra: la Calabria. In questi mesi di amministrazione, ha fatto scelte coraggiose nel rispetto del bene comune di tutti.

Non sempre siamo stati in sintonia su determinate scelte politiche. Ma siamo riusciti, grazie anche alle sue straordinarie capacità umane, ancorché politiche, a fare sintesi sempre a vantaggio della comunità e ad affrontare l’ultima campagna elettorale insieme, con determinazione e passione.

Alla sua famiglia va il mio cordoglio e la mia vicinanza.

Ciao Jole, ci mancherai!

Michele Traversa

“L’improvvisa scomparsa di Jole Santelli mi ha profondamente commosso. Ha affrontato la malattia con una forza straordinaria, senza perdere mai il sorriso e senza abbandonarsi alla sfiducia. Credeva nel fato. Mi colpirono le sue parole nel giorno della presentazione della sua candidatura alla presidenza. Usò la parola fato, il disegno già scritto al quale non si può sfuggire, per farsi carico di un destino che invece poteva e doveva essere cambiato, quello di una terra per troppo tempo tradita e privata della speranza. Decise così di essere più forte della malattia, senza preoccuparsi dei disegni del fato, e di mettersi al servizio della Calabria. Lo ha fatto senza risparmiarsi, incurante delle critiche superficiali, con la libertà e il coraggio di chi ha dovuto accettare sfide ben più difficili e spaventose. In tanti anni di militanza politica comune, e soprattutto nell’intensa esperienza che abbiamo condiviso alla Camera dei Deputati, ho potuto apprezzare la sua fine intelligenza, la sua competenza, la sua caparbietà, il suo amore viscerale nei confronti di una Calabria che, grazie ad una esperienza politica enorme rispetto alla sua giovane età, riusciva a guardare da una prospettiva diversa e sempre proiettata al futuro. Rappresenta un esempio per tutta la politica calabrese”.

Wanda Ferro

“Il suo amore per la Calabria sembrava essere più forte di ogni cosa. La sua volontà determinata di cambiare questa terra, di renderla protagonista, le ha consentito di sfidare la malattia, la sofferenza, la stanchezza. Con il sorriso, spesso con l’approccio ironico di chi ha il cuore sereno e le mani libere, sempre con la forza e il coraggio di una vera combattente. Nella politica e nella vita privata, se mai possono essere in qualche modo separate. Con Jole abbiamo condiviso tante battaglie politiche, sempre dalla stessa parte, ma per me è stata soprattutto un’amica. Abbiamo condiviso gioie e difficoltà, ed ho sempre ammirato la sua forza d’animo, la sua voglia di vivere, il suo essere autentica, libera, incurante dei giudizi e delle apparenze. Una donna che, nonostante tutto, ha voluto offrire tutta se stessa, ogni sua energia, alla rinascita di questa nostra terra. Senza risparmiarsi mai. Il dolore è profondo, ma nel cuore di ciascuno resta vivo il suo sorriso, la gioia di un’ultima danza insieme alla sua gente”.

Luigi Tassone

“La notizia della scomparsa di Jole Santelli lascia dolore e tristezza nei calabresi ed in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Ai suoi familiari ed alle persone a lei vicine vanno le mie più sentite condoglianze. Una persona determinata e coraggiosa, pronta a portare fino in fondo le proprie battaglie. Ci ha diviso la visione politica – conclude – ma ci ha unito lo spirito di far crescere e cambiare la Calabria”.

Eugenio Sangregorio

“La Calabria perde una figlia prestigiosa che ha saputo esprimere fin da giovanissima la sua passione per la

politica arrivando a ricoprire cariche di alto livello come parlamentare e Sottosegretario di Stato, e da ultimo

come Presidente della nostra Regione.

Come Calabrese e ancor più come cosentino mi sento particolarmente addolorato in quanto, oltre ad una

brava politica Jole è stata una grande donna che ha sempre rappresentato al meglio la forza ed il carattere

delle donne del Sud, con lo spirito e la determinazione che la distinguevano.”