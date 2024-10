Addio Manuel, ‘sogni e speranze spazzati via’: il ricordo di Basta vittime sulla SS 106

“Questo è il volto di Manuel Laganà, 22 anni, aveva tanti sogni e belle speranze che, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre nell’ennesimo incidente mortale sul famigerato asfalto della strada Statale 106. Un ragazzo giovane che tra pochi giorni, esattamente il prossimo giovedì, si sarebbe laureato e che aveva tanti sogni nel cuore che in un attimo sono svaniti via per sempre. Lascia la mamma Rossella, il papà Francesco ed il piccolo fratellino Daniele”.