Reggio, l’ultimo saluto del liceo Volta al prof. Nicola Catalano

La Comunità del Liceo Scientifico Statale “A.Volta” piange il suo già Preside e poi Dirigente.

Uomo schietto e passionale, professionista colto e grande innovatore.

Ha tracciato nel solco della tradizione umanistica le linee metodologiche per la realizzazione dell’Autonomia identitaria del nostro Liceo che ha diretto dal 1995 al 2005.

Leggi anche

La sua scomparsa, in questo momento difficile per il nostro Paese e di cambiamento per la nostra Istituzione, ci suggerisce che saremo ricordati se saremo stati credibili, se avremo lasciato una eredità culturale tale da orientare ancora verso la ricerca di modelli formativi efficaci e sostenibili e se avremo avuto la capacità di andare oltre l’orizzonte definito e il limite temporale.

Arrivederci Preside Nicola Catalano!