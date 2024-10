Addio a mister Salvemini. Il pensiero dello storico dirigente Franco Iacopino

Lutto nel mondo del calcio. All’età di 82 anni si è spento l’ex allenatore Gaetano Salvemini, primo tecnico dell’Empoli in serie A e protagonista della promozione del Bari nella massima serie. Nella sua lunga carriera ha allenato per una stagione anche la Reggina, campionato 1981-82. Di seguito il ricordo dello storico dirigente amaranto Franco Iacopino: “Persona squisita e con una grande preparazione. A Reggio Calabria non ha avuto molta fortuna in un periodo particolarmente difficile per la Reggina. Allora il presidente era Ugo Ascioti e la scelta su Salvemini fu condivisa insieme al sottoscritto. Gestì alla grande anche una vicenda complicata che riguardava qualcuno dei nostri calciatori. Si raggiunse la salvezza, anche se le ambizioni iniziali erano ovviamente differenti”.