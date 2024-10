Adesso tra le notizie di calciomercato la Reggina non c’è più

Siamo solo a metà del percorso e nel giro di qualche giorno tutto è cambiato. Per diverse settimane la Reggina ha occupato pagine di giornale e spazi all’interno delle trasmissioni specializzate in calciomercato, essendo presente in quasi tutte quelle che erano le trattative soprattutto per portieri ed attaccanti. Nomi altisonanti, cifre significative, fino a quando non si è deciso attraverso le dichiarazioni a più riprese del Ds Taibi, di mettere le cose in chiaro e segnare in maniera netta la filosofia della società amaranto in questa sessione. Profilo basso, ci si è chiamati fuori da interessi per calciatori decisamente fuori portata e chiarezza sui propositi. E’ arrivato fino al momento il solo Contini, sono andati via Dutu e Ravaglia. Su quel gran movimenti di attaccanti ad oggi non si è registrato alcuno spostamento e questo non riguarda solo la Reggina con l’ultimo in ordine di tempo, Massimo Coda che si è tirato fuori confermando la propria intenzione a rimanere al Genoa. Cosa ci dirà questa seconda parte di calciomercato da adesso e fino alla sua conclusione. In casa Reggina probabilmente poco o nulla, dopo aver confermato la fiducia a Santander ed aspettando Galabinov, smentendo possibili interessamenti per Crisetig da parte di altri e dichiarando in maniera pubblica che eventuali nuovi interventi in entrata potranno avvenire solo in caso di cessioni. Non resta che attendere…