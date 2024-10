Ospedali di Locri e Polistena, Fisascat: ‘Addetti alle pulizie senza salario’

«Ora che l’avvilente questione degli addetti alle pulizie degli ospedali di Locri e Polistena è stata risolta con un cambio di appalto, rimangono in sospeso gli stipendi dei lavoratori ledendo così ancora una volta la loro dignità».

La denuncia è del reggente della Fisascat Cisl di Reggio Calabria Fortunato Lo Papa che afferma:

«Finito il calvario legato alla vecchia gestione che, ricordo, era della Sgs, ora commissariata per presunte infiltrazioni mafiose, ai lavoratori mancano due mesi e nove giorni di salario, oltre che il tfr mettendoli così in una situazione di grave difficoltà nella quale non hanno nessuna responsabilità, anzi sono parte lesa».