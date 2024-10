Aeroporti Calabria: affidata alla SACAL la gestione di Reggio Calabria

La SACAL di Lamezia si è aggiudicata in via provvisoria il bando ENAC per la gestione degli scali aeroportuali di Reggio Calabria e di Crotone. Lo dichiara il Sindaco di Crotone Ugo Pugliese in una nota. Dopo l’incontro avvenuto ieri al ministero occorrerà attendere le determinazioni dei sindaci circa la richiesta di ritiro del ricorso presentato da Sagas sulla illegittimità del bando per la gestione trentennale degli scali.

Dorina Bianchi, sottosegretario al turismo e deputato del Gruppo Area Popolare, ha cosi commentato la notizia odierna: “L’accelerazione impressa a seguito della sospensione da parte del Consiglio di Stato permette di uscire fuori dall’impasse. Con l’aggiudicazione a Sacal, anche se in forma provvisoria, del bando Enac possiamo ripartire. Ora i vettori avranno il tempo di programmare i voli. Il rilancio dell’aeroporto di Crotone, insieme a quello di Reggio e allo sviluppo di quello di Lamezia Terme, sono di vitale importanza per l’economia del nostro territorio. La creazione di un sistema aeroportuale integrato in linea con il decreto del Ministro Delrio è la soluzione più auspicabile. Una società unica di gestione permetterebbe, infatti, di avere un peso maggiore nella contrattazione con i vettori e assicurare un maggior numero di voli”.