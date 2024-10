Aeroporto di Reggio, Sacal avvia concessione per un’area dedicata a food e beverage

Aeroporto di Reggio Calabria, SACAL rende noto che, all’interno dell’aerostazione passeggeri intende attivare una procedura di selezione per l’affidamento subconcessione di – un’area di 122 mq (di cui 45mq di area per sedute) ubicata in zona Land Side da destinare allo

svolgimento, non in esclusiva, di attività di Bar, caffetteria, pizzeria e somministrazione di snack dolci e salati non confezionati e prodotti da banco, nonché altri eventuali prodotti proposti in sede di offerta.

– un locale di 47,00 mq in zona partenze per l’attività di Bar, punto ristoro oltre a un locale di

11,00 mq da utilizzare come deposito.

La subconcessione dell’area prevedrà il seguente corrispettivo:

– Royalty sul fatturato annuo non inferiore al 16% (sedicipercento) per la quale sarà richiesta offerta in aumento nella successiva fase della procedura, con Minimo Garantito annuo non inferiore a Euro 30.000 (trentamila/00), per il quale sarà richiesta offerta in aumento nella

successiva fase della procedura.

Le aree oggetto dell’avviso saranno disponibili, previo parere di ENAC, a partire dal 01/11/2023 e il contratto avrà la durata di 5 (cinque) anni eventualmente prorogabili di un ulteriore anno, previo accordo tra le parti.

Si precisa che tutti gli oneri relativi alla realizzazione, all’arredo, all’allestimento e mantenimento delle aree e del locale e a quant’altro necessario (licenze, autorizzazioni, forniture d’energia, etc.) per la corretta gestione del servizio sono a carico del subconcessionario.

Sulla base dell’istanza presentata SACAL procederà a effettuare una valutazione preliminare, all’esito della quale, a propria discrezionalità, individuerà gli operatori economici che saranno invitati alla formulazione di una offerta tecnico-economica, mediante successiva Richiesta di Offerta.

SACAL si riserva, a suo insindacabile giudizio, sia di invitare alla successiva selezione, le società con attività ritenute idonee ed in possesso dei requisiti richiesti, sia di non dare alcun seguito alla presente indagine esplorativa.