Aeroporto di Reggio, 30 milioni per nuove rotte: interesse di 3 compagnie low-cost

Aeroporti calabresi, scaduto oggi alle 13 il termine relativo all’Avviso esplorativo della Regione per la partecipazione alla procedura di assegnazione agli aiuti alle compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte da e per la Calabria

La dotazione finanziaria messa a disposizione è importante: 120 milioni spalmati sui tre aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone e altrettante annualità, dal 2024 al 2027. Il 55% dell’importo complessivo è destinato all’aeroporto di Lamezia Terme (66 milioni), il 25% a Reggio (30 milioni) il restante 20% a quello di Crotone (24 milioni).

Leggi anche

“L’intervento – si legge nella manifestazione di interesse – si riferisce all’avvio di nuove rotte che verranno attivate nel triennio 2024-2027, presumibilmente, e più precisamente, nel corso del periodo marzo 2024-marzo 2027. Gli aiuti saranno concessi soltanto in riferimento a servizi erogati nel periodo indicato”.

Secondo quanto raccolto, rispetto all’aeroporto di Reggio Calabria hanno manifestato interesse tre importanti compagnie low-cost. Gli indizi portano a EasyJet, Ryanair e Wizz Air, ma si attende ancora l’ufficialità.

I prossimi step saranno la notifica alla Commissione europea e poi l’avviso vero e proprio, da ricordare infatti come questa fosse una manifestazione di interesse.

“A Bruxelles ho incontrato Jason McGuinness, CCO di Ryanair (con me nella foto) e Raymond Kelliher Director of Route development del vettore irlandese. La compagnia è estremamente interessata alla Calabria. Presto ci saranno novità per gli aeroporti di Reggio, Crotone e Lamezia”.

Cosi Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, due settimane da ‘annunciava’ l’interesse della compagnia low cost per lo scalo reggino.

Da anni si parla del possibile approdo di Ryanair a Reggio Calabria, questa finalmente potrebbe essere la volta buona. Grande curiosità per sapere quale sarà l’esito dell’avviso destinato ai nuovi voli da e per il Tito Minniti.