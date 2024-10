Aeroporto dello Stretto, Cannizzaro: “In arrivo 25 milioni, così lo scalo rinascerà”

Le dichiarazioni di Francesco Cannizzaro sul finanziamento da 25 milioni in arrivo per l'aeroporto di Reggio Calabria

L’aeroporto di Reggio Calabria rivede la luce. In arrivo 25 milioni di euro per lo scalo reggino, grazie all’emendamento Cannizzaro. La notizia, risalente a qualche mese fa, era rimasta in ‘frigo’ prima che il deputato di Forza Italia ai microfoni di CityNow rivelasse le ultime novità.

“Possiamo dare questa notizia attraverso la diretta con CityNow. In queste ore il ministro del Sud Lezzi ha trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le schede progettuali, che verrà discussa e approvata nella riunione del Precipe prevista nei prossimi giorni. Si tratta di una grande opera, che ha visto coinvolto il sottoscritto come deputato dell’opposizione, ma l’interlocuzione è stata proficua anche con alcuni esponenti della maggioranza come il vice-ministro Castelli.

LEGGI ANCHE

L’emendamento -sottolinea Cannizzaro- prevede un investimento di 25 milioni, 15 per il 2019 e 10 per il 2020, per la messa in sicurezza, ammodernamento e funzionalità dell’aeroporto. Oggi, grazie anche a questo finanziamento, ci sarà certamente più attenzione verso il nostro scalo. Ricordo che appena due anni fa l’aeroporto di Reggio Calabria stava per chiudere, oggi sono assolutamente ottimista e anche gli ultimi mostrati da Sacal sono confortanti anche se non basta, serve il pieno rilancio. Questa somma aiuterà a coinvolgere anche Messina e tutto il traffico siciliano, fattore determinante per la crescita dell’aeroporto. Speranza che arrivi presto il finanziamento? E’ una certezza, l’approvazione nella riunione del Precipe è un fatto concreto e che assicura come presto arriveranno le somme”, conclude il deputato di Forza Italia.

[custom_video numerazione=”1″ /]